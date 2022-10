Estrena “Reconversos”: un drama sobre una polémica terapia

Las llamadas “Terapias de Conversión”, con las que se pretende cambiar la orientación sexual de una persona, siguen vigentes. En ciertos espacios donde rechazan la homosexualidad y otras elecciones, utilizan el método como una solución para lo que ellos consideran una “enfermedad”.

Y bajo esa temática ronda “Reconversos”, la obra de teatro escrita por el colombiano Paul Caballero y el argentino Cristian Mariani, que tras tener varias versiones en nuestro país y en Latinoamérica con elencos rotativos, el próximo domingo tendrá su debut local bajo la dirección de Álvaro Benavento, con la actuación de Sebastián Alcaraz y Willy Olarte. En el teatro Quintanilla.

Atreverse a ser

En “Recoversos”, los protagonistas son Matías y Alejandro. Quince años después de que la familia del primero lo obligara a asistir a una terapia de conversión, un acontecimiento inesperado permite el reencuentro de ambos.

Mientras rememoran tiempos pasados entre copas y charlas, se vuelve cada vez más evidente que el motivo de su encuentro es mucho más amargo de lo que parece. Y es que ellos no son amigos cualquiera: Alejandro fue el tutor de Matías cuando era el terapeuta que lideraba el grupo cuyo objetivo era “regenerarlo” a él, y a todos sus compañeros, hacia la heterosexualidad.

“En principio el texto llega a Willy Olarte, quien me pasa la obra para participar en el proyecto y ahí me interesé en hacer la dirección. Es un texto muy profundo, sobre una temática que pensé que actualmente no existía. Era una cuestión que creíamos superada, pero comenzando a investigar sobre el tema nos dimos cuenta de que aún está vigente en algunos espacios, donde la homosexualidad y otras elecciones sexuales están condenadas. Incluso otros métodos siguen vigentes”, comenta Álvaro Benavente.

En el transcurso de la situación, los personajes abandonan las máscaras de la cordialidad y las consecuencias de este tipo de tratamientos de conversión, más cercanos a la tortura que a la terapia, se van vislumbrando con claridad, revelando las heridas de una vida angustiada por la represión, el dolor, las luchas internas y el amor negado, que se exponen en un duelo entre estos dos hombres quebrados por el pasado.

Sebastián Alcaraz y Willy Olarte protagonizan el drama que estrena en el teatro Quintanilla.

“A la obra la considero un drama, pero tiene algunas situaciones humorísticas en cuanto a la incomodidad de los personajes, las circunstancias. Y en el texto no hay mayores cambios, solo algunos modismos. Pero sí la dinámica escénica la hemos adaptado a lo que experimentamos nosotros. Los textos pueden ser similares, pero el resto parte de la experiencia y ver cómo a los personajes los atraviesan las circunstancias. También ver qué es lo que conviene en cuanto a la tensión de la obra, para que el público pueda entrar de a poco en la historia y que atraviese los conflictos”, explica.

“La puesta es naturalista y sobria. Es un retazo de una fotografía, es un pequeño momento de la vida de estos personajes, donde podemos observar lo que va sucediendo, pero a la vez descubrir cosas que no se dicen pero las podés interpretar. Y en esa línea va la escenografía, con elementos concretos y reales para las acciones”, apunta el director.

En la actualidad, estas terapias se realizan de formas más sutiles como consejerías religiosas y coachs emocionales aplicados por algunos psicólogos o terapeutas de forma individual. Esta historia nos muestra una realidad que sigue vigente.

Luego del estreno, “Reconversos” tendrá una serie de funciones en el teatro Tajamar y la sala Ana Frank.

La Ficha

“Reconversos”

Dramaturgia: Paul Caballero y Cristian Mariani.

Actúan: Sebastián Alcaraz y Willy Olarte.

Dirección: Álvaro Benavente.

Día y hora: domingo 30 de octubre, a las 21.

Lugar: teatro Quintanilla (plaza Independencia, Ciudad).

Entradas: en Entradaweb.com.ar.