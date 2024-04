“Estaciones líricas”: Graciela Armendáriz estrena su primer ciclo en el teatro Independencia

Con “Estaciones líricas”, la soprano mendocina Graciela Armendáriz se lanza a un sueño: generar un espacio para compartir la ópera de manera independiente, en un panorama cultural que causa desasosiego a más de una disciplina. La cita es este domingo en el teatro Independencia, y habrá otras dos más en lo que queda del año.

“Es mi primer ciclo lírico en Mendoza”, nos dice Armendáriz. “Consta de tres conciertos, que se darán a lo largo del año en el Independencia. Esta primera parada se llama ‘Lírica de bolsillo’. Tengo como invitada a la Orquesta Pianoforte y vamos a presentar un nuevo concepto. Se trata de un formato para poder presentar conciertos líricos con una orquesta de cámara, que tiene una sonoridad diferente, ya que tenemos cuerdas y maderas, pero también el abrazo de la sonoridad del piano”, explica sobre el ensamble que se verá en este ciclo.

“Al repertorio lo fuimos eligiendo en base a que sean títulos y compositores reconocidos y populares para la gente, pero que también fueran las piezas que más se adaptaran a este formato de acompañamiento. Así y todo, tenemos compositores como Donizetti, Mozart, Puccini (este año es el centenario de su muerte) y otros”, adelanta sobre la propuesta.

Armendáriz expande su voz por todo Cuyo.

Y agrega: “El desafío principal de hacer música lírica hoy en día es el de siempre, pero aún más agravado. Poder tener el apoyo de los gobiernos, de instituciones.... Lo ideal sería lograr que la lírica y la clásica empiece a ser una industria, como es en toda Europa y en Estados Unidos, donde los empresarios apuestan por este tipo de actividades. Considero que hoy en día la música clásica y la lírica ha cambiado bastante. De hecho hay mucho más interés en el público en general y también en los jóvenes. Aquí en Mendoza público hay, solamente creo que la gente necesita que se le acerque la propuesta. Si es así, el público va a responder”.

-La música clásica en todo el mundo suele ser financiada en parte por el Estado, porque se entiende como un patrimonio cultural que hay que sostener. La ópera particularmente sufre los recortes en momentos de crisis, por ser una expresión cultural difícilmente rentable. ¿Cómo está pasando el sector de la música académica y los cantantes líricos este momento de crisis?

-Por supuesto que el sector de la música clásica y lírica está pasando por un bache mucho mayor de lo que ha ocurrido en otros momentos de crisis del país. Creo que la orquesta Pianoforte es un claro ejemplo de cómo autogenerarse sus propios espacios y sus propias actividades, su agenda... Nosotros los artistas afortunadamente, y lamentablemente, tenemos una pasión muy grande por nuestra profesión, por lo que creo que si eres artista no puedes dejarte caer o bajar los brazos. Si eres un artista de verdad vas a hacer todo lo posible para generar un espacio. No hay peor cosa que ver a un músico vencido, frustrado o enojado con la vida, porque a lo mejor no está en el mejor lugar para generar eso. Hay otros países que a esto lo facilitan un poco más, pero creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir para adelante. Pianoforte, desde la academia, desde la Fundación y desde la orquesta, es un ejemplo de eso.

Regreso y proyectos

Armendáriz es una voz muy aplaudida en la escena mendocina, donde ha cantado en dos producciones diferentes el rol protagonista de “La Traviata”, además de colaborar asiduamente con el Opera Studio de la UNCuyo desde 2021. Fue un cálido recibimiento, a una cantante que hizo principalmente su carrera en España y que regresó con un impulso tal que también sumó a su agenda proyectos en San Luis y San Juan.

-Hace unos años decidiste volver a Mendoza después de estar radicada en España. Imagino que no habrá sido una decisión fácil, e intentar sostener una carrera aquí tendrá sus desafíos particulares...

-He estado 20 años afuera, y los últimos 17 de esos 20 en España. Realmente yo llegué allí de rebote, porque no era mi principal objetivo. Estaba de paso y finalmente me quedé un tiempo más largo. Tomar la decisión de volver, al menos por una temporada que no sé cuánto durará, no fue nada fácil. Porque yo me enamoré de ese país. Ha sido mi segunda patria, el lugar que menos pensaba, porque no tenía pensado quedarme allí, pero la vida me sorprendió y me enraicé allí. Encontré no solo la manera de perfeccionarme, sino también que me influyó en cosas personales que me fueron pasado a nivel privado, que vivencié allí y ahí encontré a mucha gente que me tendió una mano y que se transformó en una especie de familia. No fue una decisión fácil de tomar, pero la venía meditando. Sabía que tenía que tomarla por cuestiones personales y de salud. También sabía que esta temporada no iba a ser un tiempo corto. Pero no me arrepiento, porque estaba muy lejos de mi familia: padres, hermano y principalmente de mi hija. Necesitaba saber que podía estar con ellos y volver a construir esa relación que la distancia rompe un poco.

-¿Qué reflexión te despiertan estos años cantando de vuelta en tu provincia?

-Cuando te das cuenta de que la música es tu vida, porque prácticamente todo gira en torno de esta profesión, te das cuenta que donde estés, si eres un artista realmente, vas a seguir generando de la manera que sea ese espacio para compartir la música. También, a través de la docencia, me estoy dando cuenta que ese anhelo que siempre tuve de devolver a la gente de aquí mi camino y mi experiencia es muy bueno, porque es algo que yo no tuve cuando me formé. No tuve en quién reflejarme aquí. Esta es una carrera muy individualista, y si en tu lugar no hay un semillero (aquí el Colón nos queda muy lejos) hay que ir buscando cada uno su propio camino.

-¿Qué otros proyectos tenés para este año?

-Empecé este año con este proyecto. Estaciones Líricas va a tener otros dos conciertos más, con otros repertorio y otros artistas., Ni bien termine esto, tengo planeado pensar en los otros. Hacia fin de año voy a ser anfitriona de un grupo de cámara que viene de España, Plaer De Ma Vida (es decir, “Placer de mi vida” en valenciano) y ahí estoy planeando otros conciertos en San Juan y en la provincia. Además, yo pertenezco al staff estable de Opera Training, del Teatro del Bicentenario de San Juan. El año pasado hicimos una producción del Colón de ópera y este año tenemos otros proyectos también. Mi proyecto con San Luis Lírica también poco a poco después de estos cambios de gobierno se está volviendo a activar. Ya llevo tres años con ellos y muy de a poquito y remando mucho hemos podido hacer cosas importantes y muy lindas. Hacia mediados de año también tengo una invitación para volver a cantar en España. Estoy muy ilusionada, emocionada, y espero volver a hacerlo. En fin, va a ser un año importante. Muy difícil pero no imposible.

La ficha

Ciclo Estaciones Líricas

Programa 1: Lírica de bolsillo

Con Graciela Armendáriz (soprano) y Orquesta Pianoforte

Día y hora: Domingo 14 de abril, a las 20.30.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad)

Entrada general: $5500, en Entradaweb.com.ar