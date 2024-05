Esta es la película de terror que lidera en Netflix y no te podés perder

Netflix es uno de los servicios de streaming más conocidos y consumidos en todo el mundo. Sus contenidos son muy variados y hay para todos los gustos, esta vez hablaremos de uno que corresponde al género de terror.

Smile, la mejor propuesta terrorífica en Netflix. / WEB

Fuera del Universo del Conjuro, no son muchas las películas que han logrado ganarse los corazones del público. Además, convertirse en una buena opción no es fácil cuando se trata de este género tan particular.

Sin embargo, uno de los últimos estrenos de cine logró todo esto y más. Ya llegada a la plataforma de la N roja, “Smile” la rompió con las visualizaciones y se convirtió en una de las más vistas.

Smile, la mejor propuesta terrorífica en Netflix. / WEB

Con un elenco encabezado por Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Judy Reyes, Gillian Vigman y Rob Morgan, la cinta se adentra en la vida de la Dra. Rose Cotter, una psiquiatra que enfrenta sucesos aterradores tras presenciar un traumático incidente con una paciente.

El film está dirigido por Parker Finn y fue su debut como director de largometrajes. En pocos meses, se convirtió en una de las favoritas de los espectadores de Argentina.

Smile, la mejor propuesta terrorífica en Netflix. / WEB

De qué trata “Smile”

La trama comienza cuando la Dra. Rose Cotter, interpretada por Sosie Bacon, presencia un perturbador acontecimiento relacionado con una de sus pacientes, quien sufre un maleficio que la obliga a sonreír de manera inquietante. Este encuentro desencadena una serie de eventos que llevan a Rose a confrontar su propio pasado y descubrir la verdad detrás de la maldición.

Smile, la mejor propuesta terrorífica en Netflix. / WEB

La película aborda temas profundos como el trauma, la enfermedad mental y el miedo a lo desconocido, creando una atmósfera claustrofóbica y utilizando imágenes y sonido para generar una experiencia aterradora.

Variety, una de las principales revistas de entretenimiento, ha informado sobre la posibilidad de una secuela de “Sonríe” que podría llegar en este 2024. Este éxito ha generado expectativas entre los fanáticos del género y se espera que vuelva a captar la atención del público.