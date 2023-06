Entradas para Taylor Swift en Argentina: precios, cuándo es y dónde comprar

La cantante estadounidense Taylor Swift confirmó que el 9 y 10 de noviembre de 2023 se presentará por primera vez en Argentina, en el marco de “The Eras Tour”.

Tras varios meses de rumores, finalmente el anuncio oficial se dio este viernes al mediodía, a través de las redes sociales y plataforma web de la artista pop. Sus fanáticos argentinos, que hace años ruegan por la llegada de la intérprete de hits como “Shake It Off” y “Anti-Hero”, compartieron la feliz noticia y la convirtieron en tendencia principal.

“The Eras Tour” llevará a Taylor Swift en agosto y noviembre a México, Argentina y Brasil. Más shows internacionales serán anunciados próximamente.

También se informó que Sabrina Carpenter será la telonera de Taylor Swift.

Entradas para Taylor Swift en Argentina 2023: dónde comprar y precios (All Access)

La preventa de tickets para Banco Patagonia comenzará a partir del 5 de junio a las 10. Los clientes de Patagonia podrán adquirir los tickets en preventa durante 24 horas (o hasta agotar stock, lo que suceda primero).

En tanto, la venta general comenzará el 6 de junio a las 10, hasta agotar stock. Durante la preventa y la venta general de Banco Patagonia, los clientes podrán adquirir los tickets con hasta 6 cuotas sin interés.

Taylor Swift se presentará en la Ciudad de Buenos Aires el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en el estadio River Plate. Fechas adicionales serán informadas próximamente.

Las entradas para el show de Taylor Swift se pondrán a la venta en la plataforma All Access (clic aquí).

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26 — Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023

Precios de entradas para Taylor Swift en Argentina

Campo delantero $75.000 + service charge

Campo trasero $40.000 + service charge

Platea preferencial $85.000 + service charge

Platea preferencial visión lateral $75.000 + service charge

Platea alta $45.000 + service charge

Sivori media $50.000 + service charge

Sivori alta $30.000 + service charge

Centenario media visión restringida $19.000 + service charge

Centenario alta visión restringida $16.000 + service charge

Paquetes VIP para Taylor Swift en River

Karma Is My Boyfriend $155.000

It’s A Love Story $85.000

It’s Been A Long Time Coming $175.000

...ready for it $95.000

I Remember It All Too Well $105.000

We Never Go Out of Style $67.500

SETLIST THE ERAS TOUR – TAYLOR SWIFT

1. Miss Americana & The Heartbreak Prince (shortened)

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need To Calm Down (shortened)

5. Lover

6. The Archer

7. Fearless (shortened)

8. You Belong With Me

9. Love Story

10. tis the damn season

11. willow

12. marjorie (shortened)

13. champagne problems

14. tolerate it

15. …Ready For It?

16. Delicate

17. Don’t Blame Me

18. Look What You Made Me Do

19. Enchanted

20. 22

21. We Are Never Ever Getting Back Together

22. I Knew You Were Trouble

23. All Too Well (10 Minute Version)

24. betty

25. the last great american dynasty

26. august

27. illicit affairs (shortened)

28. my tears ricochet

29. cardigan

30. Style

31. Blank Space

32. Shake It Off

33. Wildest Dreams (shortened)

34. Bad Blood (shortened)

35. Surprise Acoustic Song

36. Surprise Acoustic Song

37. Lavender Haze

38. Anti-Hero

39. Midnight Rain

40. Vigilante Shit

41. Bejeweled

42. Mastermind

43. Karma

