“Ella También”: Dos históricos del rock local repasan el universo musical spinetteano

Los músicos mendocinos Alejandro Moyano (Los Berp, Raivan Perez, Blue Note Jazz, La Cofradía de la Flor Solar, Funky Sense y, más recientemente, QuizásQuizásQuizás QQQ) y Javier Calvin (Expreso Nova, Radio límite y Mercado Negro) integran, junto a otros, una nueva banda llamada Ella También, con la que recorren la rica obra de Luis Alberto Spinetta en todas sus facetas, un “homenaje” a uno de los más grandes músicos y compositores, fundador del rock nacional.

La formación mendocina, integrada por Javier Calvin en guitarra acústica y voz, Alejandro Moyano en teclados, Juan Ignacio Groba en guitarra, Valentina Trentacoste en bajo, Simón Diez en batería y Carlos Puebla en percusión y coros, se presenta esta noche en Umbrella Bar, San Juan 456, de Ciudad.

Javier Calvin

“La banda a nivel etario es muy heterogénea, hay gente de mi edad, cincuenta y pico, y hay también chicos más jóvenes. Eso es lo bueno tiene este proyecto: incorporar gente joven a la que le guste el Flaco”, explica Javier Calvin.

Las influencias musicales de Calvin van desde el rock y pop hasta el folclore y el tango. Se autodefine como un seguidor y difusor de la música de Spinetta. En la actualidad está trabajando también con la banda Mercado Negro, surgida en la década del ‘80 “estuvimos cinco o seis años en el circuito y después seguimos cada uno por su lado cosas. Ahora retomamos y hacemos temas propios orientamos a lo que es el hard rock, un poquito más denso pero sin perder el aire pop ese de esa época”, afirma, e inmediatamente habla del nuevo proyecto: “con respecto a Ella También estamos muy ilusionados. No lo tomo como un cover ni como un tributo sino como un homenaje de nuestra parte al Flaco (Spinetta) por el amor y el respeto que le tenemos a su música”, cuenta el cantante.

“Tenemos un set musical bastante amplio porque recorremos su trayectoria desde Almendra, pasando por Pescado Rabioso, Jade, toda la carrera solista”, explica Calvin. Entre los temas interpretados por Ella También, se encuentran los clásicos “Yo quiero ver un tren”, “No te alejes tanto de mi”, “Cheques”, “Seguir viviendo sin tu amor”, “Rezo por vos”, “La herida de Paris”, “Maribel se durmió”, “Alma de diamante”, “Cementerio club”, “Barro tal vez” y “Muchacha ojos de papel”, entre una veintena de composiciones del “Flaco” Spinetta. A su vez, Ella También cuenta con diferentes formatos con los que se presentan como power trío, set acústico y banda.

Por su parte, Alejandro Moyano (Músico, docente y productor), quien pisó escenarios junto a, -nada menos que- las míticas bandas Los Berp, Raivan Pérez y La Cofradía de la Flor Solar, entre otras, llegó a Ella También gracias a la propuesta de Javier Calvin. “En lo personal he decidido no tocar covers pero, tratándose de temas el Flaco, dije que si al instante”, relata, y agrega “Javier ya había convocado a los ademas integrantes de la banda y me advirtió que era gente joven, por lo que todo me cerró aún mas”.

La sorpresa de Moyano (que actualmente está involucrado en la banda QuizáQuizáQuizá y dicta clases de Producción Musical en la Escuela de Rock Mario Mátar) fue descubrir verdaderos fundamentalistas de la múscia de Spinetta entre los noveles. “Me encontré fue con músicos realmente muy jóvenes con una admiración y respeto total hacia la obra de Spinetta. Juani Groba y Simon Diez, ambos con 21 años, tenían 10 cuando el Flaco pasó a otro plano, así que nunca lo vieron en persona”, apunta.

Alejandro Moyano

Confiesa también la gran influencia que tuve Luis Alberto Spinetta en el desarrollo artístico de su vida: “Le debo haberme iniciado en la poesía, en la lectura, en el acercamiento a la filosofía….y musicalmente siempre fue un faro de luz guiándome. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en el 89 cuando vino a Mendoza a presentar Tester de Violencia, una experiencia casi mística”, evoca. “Siempre pensé que me encantaría tocar esa música, como una forma de formar parte de ese universo Spinetta…Bueno, todo llega” concluye.

Los músicos

La banda Ella También cuenta con la presencia de los jóvenes músicos Juan Ignacio Groba es guitarrista (eléctrica, acústica y criolla), bajista y compositor. Participa de diversos proyectos musicales y teatrales. Admirador de Paul McCartney. Se define como un “amante de la música”.

Ella También, banda covers Spinetta

Valentina Trentacoste es bajista y guitarrista. Sus influencias van desde el Rock, Pop, Alternativo hasta la Fusión, Indie y Afro. Participa, además, de proyectos como Batala Mendoza (ensamble de percusión afro-brasilero) en redoblante y repique, como así también en Mercado Negro y Patty Difusa (bajo).

Simón Diez es baterista. Formó parte de bandas como Jaque al Rey, Intrépido Mestizo e Hijos del Chanfle. Viajó por diferentes lugares haciendo música callejera y es recurrente su participación en diferentes eventos sociales y musicales.

Carlos Puebla es cantante y percusionista. Desde pequeño participó de importantes coros como el de Niños Cantores de Mendoza. Integró, como cantante y percusionista, diferentes grupos de folclore latinoamericano como Puebloviejo, Maipe, Nueva Huella y el Trío Puebla-Mezzatesta-Isuani.