Ella es Lola, la hermana menor de Morena Beltrán: heredó su belleza y carisma

Morena Beltrán se convirtió en una de las periodistas deportivas más requeridas por los medios en los últimos años. Gracias a su preparación, es una de las caras más importantes dentro del mundo del deporte en Argentina.

La joven comunicadora, que cumplió 25 años hace poco se transformó en toda una influencer en las redes sociales, dónde suele postear parte de su día a día, sus vivencias y sus viajes alrededor del mundo debido a su trabajo

More Beltrán es muy popular en redes sociales

En ciertas ocasiones, More rompe el hermetismo mediático que ha creado y ha dejado que sus fans sepan un poco más de ella, como es el caso de los integrantes de su familia.

Beltrán tiene tres hermanos: Lautaro, Santiago y Lola. De los tres, solo la adolescente tiene un perfil público. Incluso, en su cuenta de Instagram es seguida por casi 30 mil seguidores.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

En su cuenta de la red social de la camarita, la hermana de More Beltrán muestra sobre sus salidas con amigas, algunas selfies y sesiones de las que ha participado y, por supuesto, las instantáneas con la periodista no faltan.

Morena y Lola son muy unidas, y si bien la vida de la periodista está detrás de las pantallas, cada vez que puede intentar disfrutar de su hermandad, lo hace.

“Que nunca nadie te haga sentir que no vales, que no podés, que no serás. Sos capaz de todo lo que verdaderamente te propongas. Te amo, mi chiquita. Feliz cumple”, le dedico tiempo atrás Morena a Lola.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

El cariño a sus hermanos varones también es notorio y en un posteó de su cuenta de Instagram, la novia de Lucas Blondel, jugador de Boca Juniors, les dedicó un compilado de fotos con unas palabras de una famosa canción: “Bien parado o en la lona, hay que ser buena persona”.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.

Lola, la hermana de la periodista ha heredado la belleza de Morena.