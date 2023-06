El video viral que impacta: Migue Granados y Sofí Morandi transforman una canción de Topa en una versión pólemica

Esta semana, el humorista Migue Granados generó controversia en su programa “Soñé que volaba” en la radio de streaming Olga, transmitido en YouTube y Twitch.

Durante la emisión de esta semana, Granados decidió reversionar una canción del famoso animador para niños, Topa, quien había sido invitado al programa.

La canción en cuestión tomó un giro polémico cuando Sofí Morandi, también presente en el estudio, hizo un remate provocativo.

La versión comenzó con la clásica letra de Topa: “Hay que comer más fruta. Eso está bien, que ricas son las frutas”. Sin embargo, Granados le dio un giro inesperado a la letra al agregar.

Los miembros de Olga: Eial Moldavsky, Migue Granados, Nati Jota, Julián Lucero, Sofi Morandi y Leticia Siciliani.

“Mediodía llegué a mi casa y había en la mesa una milanesa que era frita con papas fritas y no está bien, eso no está bien. Después me fui a la nevera a buscar una lonchera que tenía cosas, una lechuga y un tomate”, hasta ahí era graciosa la canción.

Pero le sumó: “Hay que comer más sano el medio día o morirás de un ACV como tu tía que comía grasa todo el día y fumaba y tomaba...”. Migue se quedó callado para que Sofí Morandi completara con un: “Cocaína”.

La reacción de Migue Granados al remate de Sofí Morandi

El remate generó sorpresa en el propio Migue Granados, entre bromas y risas. Luego, Topa, entre risas, exclamó: “Eso no está bien, no está bien”, en alusión a la canción original de Topa, sugiriendo un contraste entre los mensajes de ambos.

El video de la polémica canción interpretada por Migue Granados y Sofí Morandi no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Específicamente, la página de TikTok “Olga Clips” fue la encargada de difundir el contenido, logrando alcanzar casi 3 millones de vistas en un tiempo récord.

Cabe aclarar que el estilo humorístico de Granados suele ser provocador, buscando generar risas más que burlas. Siempre recalca que su intención no es ofender a nadie, sino más bien utilizar el humor característico del programa para generar risas y descontracturar.

