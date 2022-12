El Teatro Las Sillas corre riesgo de quedar sin espacio

En el día de ayer, por la tarde, a raíz de una serie de posteos difundidos por las redes salió a la luz un conflicto que atraviesa el Teatro Las Sillas y la escuela de formación teatral Espacio Ficcional, a los que dirige Pinty Saba, respecto a su funcionamiento en el primer piso de la Alianza Francesa de Mendoza (Chile 1754, Ciudad).

La situación tiene relación con el alquiler de ese espacio que desde hace varios años se convino con la institución que alberga a la compañía de Pinty Saba.

Pinty Saba, actriz, directora y docente

En la tarde de ayer comenzó a circular un anuncio que decía: “El Teatro Las Sillas corre el riesgo de ser desalojado de manera unilateral este viernes (por mañana). La Alianza Francesa no está respetando la ley de alquileres. Los y las trabajadores de la Cultura nos movilizamos en defensa del Teatro Las Sillas. Viernes 9 a las 12 horas”.

Ante la novedad, ligada a la problemática persistente en Mendoza respecto a la situación de las salas independientes en la provincia, consultamos a ambas partes para obtener información al respecto. Es que el proyecto artístico Las Sillas es uno de los más importantes de la provincia, y su destino involucra al de muchos actores, actrices, directores, docentes y alumnos de la comunidad mendocina.

Las Sillas tiene desde 2019 un contrato de comodato con la Alianza Francesa de Mendoza que fue renovado en octubre de 2021. “Ha sido un éxito, ambas instituciones hemos trabajado muy bien y nos hemos dado mutuo volumen”, comentó Pinty Saba; y acotó: “tenemos un contrato de comodato, pero en realidad es un alquiler encubierto porque nosotros pagamos puntualmente un alquiler mensual; por lo tanto somos inquilinos de la Alianza Francesa”.

Según las palabras de la actriz y directora, “a partir de este año, en que ha habido un cambio de autoridades, de manera arbitraria y sin ninguna explicación; porque no hay ninguna causa ni explícita ni legal, nos plantearon que nos daban 90 días para que nos fuéramos. Nosotros contestamos que no, que todavía tenemos un contrato, que faltan tres años para que se termine, que somos una institución muy seria. Este año 780 artistas -grupos, compañías- han trabajado en Las Sillas. Nosotros proyectamos una inversión artística, humana y económica a tres años, y no corresponde esta unilateralidad porque somos inquilinos: pagamos, estamos en regla, no hemos cometido ningún ilícito. Ellos se han mantenido en esa posición. Hemos intentado interceder, hablar, buscar alguna forma de mediación. Creo que hay varias personas de la cultura de Mendoza que lo han intentado, sabiendo todo esto”.

"El desfile", la performance creada por Pinty Saba para homenajear a la moda con el arte escénico, que se realizó en coproducción con la Alianza Francesa de Mendoza.

Desde el Consejo de Administración de la Alianza Francesa de Mendoza, en la tarde de ayer, emitió un comunicado que afirma: “ante el estado de público conocimiento de los hechos vertidos por la Sra. Pinty Saba, representante del teatro ‘Las Sillas’, que funciona en dependencias de propiedad de la Alianza Francesa de Mendoza y que habían previamente sido cedidas en comodato; dados los reiterados incumplimientos de su parte como de su compañía en general, el Consejo de Administración -Órgano Máximo de representación de esta institución- decidió en fecha 09/09/22 rescindir unilateralmente la relación contractual, conforme estaba pautado como facultad para hacerlo en el contrato de comodato suscripto en 2021, siendo así que en fecha 09/12/22 opera de pleno derecho la notificación de la rescisión y DEBEN ser devueltas las instalaciones a la administración de la Alianza”.

Una de las situaciones que se presentan en esta desaveniencia entre las partes, es el hecho de que el Instituto Nacional del Teatro le otorgó al Teatro Las Sillas un importante subsidio para la refacción de las instalaciones. “Nos renovaron el contrato en octubre del 2021, según consta en las actas, para que pudiéramos pedir al Intituto ese dinero con el que en enero y febrero pasado arreglamos el inmueble”, afirma Saba.

El Instituto Nacional del Teatro otorga este tipo de beneficios a una compañía teatral “no a los dueños del inmueble”, explicó Saba; por eso pone como condición que el teatro permanezca en ese inmueble más de dos años. “Llevamos un año desde que obtuvimos el subsidio”, aclaró Saba.

La convocatoria de la comunidad artística de Mendoza que circuló por las redes en el día de ayer, para realizar una movilización en defensa de Las Sillas, viene a traer más conflicto a la situación. Al respecto, en el mismo comunicado de prensa, la Alianza Francesa expresa: “Ante las amenazas de ‘toma’, de ‘no entrega’ y de ‘atrincheramiento’ que se han vertido por distintos medios y canales, la Alianza Francesa de Mendoza reitera a toda la sociedad mendocina y en particular a sus estudiantes y asociados que continuará con el normal desenvolvimiento de sus actividades educativas y culturales, tal como representa el objeto de esta institución, y desde ya, repudia enfáticamente todas las medidas de fuerza que no pueden ser tomadas más que como amenazas y extorsiones respecto de decisiones que fueron tomadas legítimamente y en el marco estatutario de la institución”.

Y continúa el comunicado: “Finalmente, en relación al Teatro, hacemos saber a toda la comunidad que el mismo no ha sido cerrado ni será cerrado como espacio para la difusión de la cultura en general y francesa en particular, quedando a disposición de cuanta persona o compañía se encuentre interesada para entablar los diálogos que sean necesarios y conducentes para seguir contribuyendo a la cultura de Mendoza a través de la Alianza.

“Lamentamos profunda y dolorosamente tener que haber arribado a esta decisión pese a haber agotado previamente todas las instancias pre-contractuales para reencaminar la relación con la Sra. Saba y su Compañía. Del mismo modo, lamentamos que de esta forma e intempestivamente la comunidad cultural haya tomado conocimiento de tamaños incumplimientos de parte de la Sra. Pinty y no hayamos podido arribar a una solución amistosa.

“Todas las decisiones del Consejo de Administración fueron tomadas en el marco de lo reglamentado por su normativa como así también por el contrato de comodato suscripto en 2021 y sustentado en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.

La Alianza Francesa de Mendoza no cerrará sus puertas ni cesará en sus actividades educativas por estos incidentes no deseados, por lo que llevamos tranquilidad y serenidad a toda la comunidad e interesados”.

Finalmente, Pinty Saba afirmó que está en comunicación con el Instituto Nacional del Teatro para regularizar la situación de este subsidio que el organismo del Estado Nacional le entregó a la compañía Las Sillas. “Para nosotros esto se ha vuelto muy preocupante porque tenemos trabajo, tenemos compañías que han pactado fechas, compromisos. Somos el teatro independiente más antiguo de Mendoza, una institución más que seria y reconocida. Además funciona ahí una escuela de actuación. Es decir, son muchas las personas que ante un atropello de este tipo se verían muy perjudicadas. Lamentablemente hemos tenido que salir a hacerlo público para que no seamos solo quienes sostenemos este espacio cultural, sino toda la comunidad artística, los que estén al tanto de nuestros destinos; porque además es sorprendente que esto venga de la Alianza Francesa de Mendoza, que históricamente ha sido una de las instituciones aliadas a la cultura de la provincia. Entonces esto se entiende aún menos”.