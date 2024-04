El sorprendente caso de Chuando Tan, el influencer de casi 60 años que parece de 20

Influencers hay en todo el mundo y cada uno tiene algo llamativo que lo pondera a ser lo que es, pero en Singapur hay un hombre muy especial que se dedica a las redes sociales. Se trata de Chuando Tan, un cautivador fotógrafo.

Cómo es Chuando Tan, el influencer de Singapur que es viral. / REDES

Nació el 3 de marzo de 1966, es decir que tiene casi 60 años, pero adora las redes sociales como cualquier adolescente. A través de su cuenta de Instagram muestra el día a día que vive y siempre impacta por un detalle en particular: su aspecto físico.

Quién es Chuando Tan

Aunque actualmente se dedica a las redes sociales y la fotografía, en los años ochenta fue un famoso modelo. Más adelante, en los noventa se dedicó a la música pop y ahí dejó su entero talento artístico que después enfocó en las imágenes.

El tiempo ha pasado tanto que pudo usarlo en diferentes trabajos y actividades, pero parece que en su esencia nada cambió. Hoy en día es sumamente conocido en las redes sociales porque mantiene un aspecto físico envidiable que parece de un joven de 20 años cuando ya llega a los 60.

Chuando, a través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram donde muestra sus abdominales y su físico entrenado, compartió algunas claves para mantenerse en forma.

Una de ellas es su firme mentalidad, que no le permite desviarse ni un ápice de sus objetivos y le brinda fortaleza mental. Además, destaca el contacto con la naturaleza como otro de sus pilares, ya que esto lo aleja del mundo virtual y de las responsabilidades diarias.

“Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, expresó en una de las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram.

En su rutina, que empieza temprano en la mañana y se compone de actividades de levantamiento de pesas y cardiovasculares, Chuando enfatizó la importancia de las horas de sueño para un rendimiento óptimo. Por otro lado, destaca la alimentación que tiene para nutrir su cuerpo de la mejor manera y asegura que es sana y consciente.

Una de sus últimas reflexiones se basó en la alimentación sana y consciente, lo que generó un fuerte impacto en los usuarios de las redes sociales: “Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”.