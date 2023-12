El hijo del “Pocho” Lavezzi rompió el silencio y habló de la salud del exfutbolista

Para la sorpresa de todos, el miércoles trascendió la noticia de que Ezequiel “Pocho” Lavezzi fue internado en Punta del Este a raíz de un confuso episodio en el que terminó con una lesión en la clavícula. Con un panorama incierto sobre lo sucedido, se especuló sobre las causas del violento hecho hasta que Tomás Lavezzi, hijo del exfutbolista, rompió el silencio y habló de la salud de su papá.

“Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien”, destacó el adolescente en un posteo que realizó en sus Stories de Instagram, red social en la que tiene más de 55 mil seguidores. En esta misma línea, fue contundente respecto a la salud de su padre y a la repercusión que tuvo el suceso que protagonizó. “Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”, manifestó Tomás.

El posteo del hijo del Pocho. Foto Captura: Instagram / @tomilavezzi_

Al respecto, el diario uruguayo El País informó que el exjugador de la selección argentina arribó, la mañana del miércoles, a un centro hospitalario de Maldonado para ser atendido por un especialista. Luego, La Nación pudo confirmar que fue trasladado al Sanatorio Cantegril, en Punta del Este. Los estudios determinaron que sufrió una fractura de omóplato.

A pesar de la lesión, el Pocho se encuentra estable y ya viajó en un vuelo privado a Argentina. Ante esto, el estado de salud de Lavezzi generó mucha preocupación en el mundo del deporte. Las circunstancias en la que se dio el altercado generaron varias especulaciones y trascendieron diferentes versiones sobre lo que habría pasado.

“EMPEZÓ A TENER MALA JUNTA”

El miércoles por la noche en LAM (América TV), la panelista Yanina Latorre se refirió al tema y aclaró qué pasó con exjugador del Paris Saint-Germain y la selección. Yanina contó que el martes, Lavezzi asistió a una fiesta de cumpleaños donde también fueron algunos amigos. Estaba con su hermano, y Guadalupe, la mujer con la que está saliendo actualmente.

“Empezó a trascender que había sido apuñalado y que estaba con la clavícula rota”, reparó Latorre. Si bien se especuló en que la herida que sufrió pudo haber sido consecuencia de peleas familiares y hasta de un accidente doméstico, Latorre fue un poco más allá generando repercusión en torno a lo sucedido.

“Lo cierto es que el ‘Pocho’ hace un tiempo que no la está pasando bien, no está pasando un buen momento de su vida. Viste que después de dejar el fútbol y tener mucho dinero... no la empezó a pasar bien, empezó a tener mala junta y a salir mucho de noche. Y anoche (por el martes) tuvo un episodio”, comenzó diciendo Latorre.

El posteo del hermano del Pocho. Foto Captura: Instagram / @gringolavezzi75

Y agregó: “En ese episodio él se pone un poco molesto, el hermano lo trató de ayudar y es ahí donde se produce toda esta hecatombe. Alguien se asusta en la fiesta y llama a la Policía. Además, llaman a la ambulancia y lo llevan al ‘Pocho’, que era el más lastimado. No fue una puñalada, tiene golpes en el abdomen, pero sí tenía la clavícula fracturada. Estuvo todo el día internado, él necesita atención médica de todo tipo”.

Además, Latorre contó que tras recibir el alta, los familiares querían trasladarlo en un vuelo privado a Buenos Aires y posteriormente a Rosario para que estuviera con su madre y su hijo. No obstante, el exdeportista volvió a sentirse mal. “Se descompensó; volvió a tener otro episodio cuando llegó al aeropuerto, estuvieron una hora para reanimarlo, estabilizarlo y subirlo al avión”, detalló Yanina Latorre.

Y concluyó: “Desde ahí lo van a trasladar a Rosario”. Si bien la panelista aseguró que su vida no corre riesgo, si contó que tuvo que viajar sedado.

