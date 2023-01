El Flaco Pailos: “Es fácil hacer humor cuando los gobiernos trabajan para uno”

El Flaco Pailos arranca la charla contándome que está bien y que recién se levanta de la siesta en la paz de Mina Clavero. Un descanso más que merecido para un hombre que divide su semana entre el mar y las sierras cordobesas para hacer reír a la gente y hacerles pasar un buen rato. En los tiempos que corren, eso es hacer el bien. Un héroe sin capa.

EL humorista está lunes y martes en el Teatro San Martín de Mar del Plata y los jueves en Mina Clavero. En paralelo, los festivales. Este sábado estuvo en El Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla, una fiesta popular de cuatro días con una grilla que, además del Flaco Pailos, cuenta, este domingo, con la participación de Luciano Pereyra.

El humorista está por primera vez haciendo temporada en Mar del Plata

Si tenés pensado vacacionar en Mar del Plata, las entradas se pueden conseguir a través de la página Alternativa Teatral.

-Es tu primera vez en Mar del Plata, ¿qué tal el debut?

-Es mi primera vez en Mar del Plata haciendo temporada. Me lo habían ofrecido varias veces, pero como tengo a Carlos Paz acá cerquita y siempre me va bien, no me decidía. Pero como este año decidí hacer una pausa en Carlos Paz y me ofrecieron venir a Mina Clavero. Dije: “bueno, hago un día acá y voy viendo”. Cuando se enteraron que no hacía Carlos Paz me llamaron de otros lados y bueno, por supuesto, Mar del Plata. Me llamó el dueño del teatro y con el productor empezamos a analizarlo y dije que sí. La propuesta era por lunes y martes y ya vamos por la segunda semana.

La verdad es que estoy súper sorprendido porque va gente de todo el país. En todas las funciones hay mendocinos, sanjuaninos, riojanos y de Capital, por supuesto. Han sido cuatro funciones con sala llena y por ser la primera temporada estoy muy contento.

-¿Y con la “guerra de taquillas” cómo te llevas? ¿Sos de estar atento a los números o no le das importancia?

-No, la verdad es que hace tiempo que yo ya no le doy bola a eso porque yo creo que eso ya está. Me parece que no tiene sentido hacer un ranking, porque todo el mundo, más en estos tiempos, va a pelear. Algunos invierten más, otros menos y todos la peleamos un poco en el verano. Eso de los rankings a mí ya me tiene sin cuidado porque hace más de 20 años que voy a Carlos Paz, que hago temporada ahí, y me ha ido muy bien siempre. Ahora me va bien en Mar del Plata y lo mido en la calle. Gente del todo el país me ve y dice: “mirá, ahí está el Flaco”. El otro día estaba en la rambla haciendo una nota con el Pato Galván para la radio y me saqué un montón de fotos con gente de San Luis, de La Rioja y de todos lados. Estoy sorprendido gratamente y muy contento.

-Es llamativo que te sorprenda el reconocimiento de la gente. Sos uno de los humoristas más querido del país.

-Mucha gente me dice eso, pero para mí es algo muy lindo. La primera semana en Mar del Plata nos fuimos con Gonzalo, el sonidito y el que me produce un poco ahí, a caminar por la rambla y nos cruzamos con un montón de gente que saludaba, autos que tocaban bocina, algunos no sabían y me preguntaban qué hacía por ahí. Uno me preguntó: “¿qué andás haciendo por Porteñalandia?” y yo aprovecho para contarles que estoy en el Teatro San Martín. Es lindo que no me deje de sorprender porque hace años que estoy en esto y, en ese sentido, nunca me la creí y ya estoy viejo para creérmela, así que estas cosas lindas que me pasan en la calle las disfruto.

-¿Y qué crees que es lo que más le gusta a la gente de vos?

-Yo creo que mi honestidad arriba del escenario. Lo que hago realmente lo hago con gusto. Este año cumplo 40 años arriba del escenario, 30 en el humor, y la gente sabe que yo he llevado espectáculos, cuando se podía, con muchísima escenografía y vestuario. En las giras también. Me acuerdo una vez que fuimos a Mendoza con espectáculos como “Piratas del aljibe” y “Flaquito feo, casi un Ángel” en dos trafic, con 15 personas y armamos la escenografía y el espectáculo tal cual como lo habíamos hecho en la temporada y la gente se fija en eso, en la entrega, en ser siempre honesto con el laburo, tratar de progresar día a día, de cambiar y adaptarse. Yo ahora estoy haciendo un unipersonal, me encantaría tener una obra con 50 tipos arriba, pero bueno, no se puede. En mi unipersonal hago cambios de vestuario arriba escenario, toco la guitarra, comparto con la gente, voy cambiando personaje y eso la gente lo valora mucho.

-¿Sos de poner cosas personales en tus shows o buscar hacer reír con otras cosas?

-Generalmente hago alusión a cosas que me pasan a mí. Por ejemplo, en la época de la pandemia, tuve un espectáculo en el que hablaba de lo que me había pasado a mí y la gente se reía porque a todos, a unos más o a otros menos, nos pasó lo mismo. Por ahí mis amigos me cuentan cosas y también las meto en el show, si tiene que ver con el tema del espectáculo. Trato de no “reírme de”, sino con las cosas que pasan.

-¿Es difícil hacer reír a la gente?

-Dicen que es más difícil que la gente se ría a que llore. No sé. Yo creo que, si tenés un buen espectáculo y está pensado para hacer reír, tiene que hacer reír. Como una casa, que si está bien hecha va a aguantar la lluvia, la piedra y el viento, los shows tienen que ser así, como una casa.

-En este país en el que estamos permanentemente en crisis y que todo cuesta muchísimo (mirá lo que fue el Mundial), hacer reír es una tarea casi titánica.

-Más vale. La gente busca mucho, y más en el verano, las comedias y los humoristas, los espectáculos que tienen que ver con eso, en donde la gente puede estar una hora o lo que dure el show, pensando nada más que en eso, divirtiéndose. Yo siempre digo que es fácil ser humorista cuando los gobiernos trabajan para uno. Yo siempre me voy adaptando y siempre quiero que ande bien este país. Si anda bien nos va bien a todos. Pero bueno, a mí me toca la misión de estar una hora y media arriba del escenario, haciendo que la gente se olvide de todo, de las penurias, de las obligaciones, de la mala onda, y por un rato la gente viaje a un lugar de donde salga con la mandíbula adolorida de tanto reírse.

-En esta época, con tantos temas sensibles y la susceptibilidad a flor de piel te tenés que cuidar más con lo que hacés y decís sobre el escenario, ¿no?

-Sí, hay que cuidarse, pero forma parte de todo proceso. En nuestra vida, yo creo que uno tiene que saber aggiornarse y más cuando uno tiene que subir arriba del escenario y que 20, 50 o 60 personas te escuchen y estén atentos a lo que voy a decir. Y bueno, hay que cuidarse.

Yo tengo a mi esposa que es psicóloga, tengo mi hija que tiene 22 años, mi hijo de 17 y hemos ido pasando por distintas etapas. Me acuerdo de mi hija con el pañuelo verde en la mesa y todos discutiendo e intercambiando ideas en la mesa. Los que hacemos esto somos muy observadores de la realidad y tenemos que saber qué es lo que va y en qué temas la gente está más susceptible. Se puede hacer humor con un montón de cosas.

-¿Por ejemplo?

-Yo hago doblajes de películas norteamericanas, pero en versión de algunas provincias. Hago “Pulp Fiction” en cordobés, “División Miami” en porteño y “Juego de Tronos” en santiagueño y se puede hacer humor con eso sin que se hiera a nadie, solamente para que la gente esboce una sonrisa nada más.

-¿Ya tenés armado el resto del año o vas viendo en el momento?

-Yo retomo en marzo con mi programa de la mañana en Radio Jaja y en junio tengo la gira por España. Este año agregamos Múnich y Berlín en Alemania, y Londres en Inglaterra. Vamos a actuar para toda la comunidad latina de allá. Va a ser una gira que va a durar un mes más o menos entre España e Italia. Más cerca de la fecha te cuento mejor todo.

-Buenísimo, ¿y tenés pensado en algún momento venir a Mendoza?

-Siempre. Mendoza no falla nunca. Yo creo que, después de Córdoba, debe ser mi segundo grupo de fans más grande. Es impresionante lo que pasa en Mendoza. Una vez llevé a un amigo, cuando fui a los Pumas, y él no podía creer lo que era caminar por la calle o en la cancha. Con los mendocinos hay un cariño especial y es mutuo.