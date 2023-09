El Divorcio: Cómo fue el estreno de la comedia que plantea absurdos y divertidos métodos para recuperar la pareja

“Si les gustó, mañana hay otra función. Y si no les gustó, no digan nada”, dice Pablo Rago con lo que dispara la última carcajada en el estreno de El Divorcio, anoche en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Y efectivamente, hoy hay otra función con entradas agotadas mucho antes de esta fecha. Es que a la obra, no solo le anteceden las figuras de Luciano Castro, Carla Conte, Mica Riera y Pablo Rago, sino también dos rotundo periplos en distintos escenarios del interior (con giras en 2022 y 2023), corolado con un premio Estrella de Mar como mejor comedia en Mar del Plata -Luciano Castro se llevó también su galardón- y una temporada de marquesina en la afamada calle Corrientes que terminaron por abroquelar un éxito inapelable.

El público aplaude, pero sobre todo se ríe, y esa es la más genuina forma de retribución que pueden tener los artistas por encima de los premios y la nombradía. Con los cuatro actores todo el tiempo en escena (son pocos los momentos en los que alguno sale) la dinámica es potente y sostenida. La historia transcurre en un momento de las vidas de dos parejas amigas que se reúnen en la casa de una de ellas, y en esa juntada salen a la luz situaciones muy dispares: una de las parejas ha superado un divorcio y se ve feliz mientras que la otra está empezando a mostrar rasgos de malestar profundo en el vínculo.

En una entrevista realizada días atrás a Luciano Castro con motivo del estreno en Mendoza, lanzó una frase lúcida a la vez que demoledora: “Cuando estás mal con tu pareja nunca falta el que te dice lo que tenés que hacer”, y es que entre risas y situaciones que rayan lo absurdo la obra muestra lo que muchos pasan en silencio hasta la separación. Porque en verdad, El Divorcio habla más de lo que no se dice estando en pareja, que de las peleas que pueden derivar en una ruptura. Y allí es donde se dispara la carcajada genuina y liberadora.

La historia atraviesa diferentes momentos a partir de que el matrimonio conformado por Mechi (Mica Riera) y Juan (Luciano Castro) recibe en su casa a Susana (Carla Conte) y Luis (Pablo Rago) y se destapa el contraste de vínculos entre ambas parejas, lo que lleva a los invitados a proponer a los anfitriones una suerte de terapia con la cual, aseguran, volverán a estar bien.

El disparador narrativo abre situaciones insólitas a medida que los involucrados van llevando adelante los diferentes ejercicios que deben realizar Castro y Riera bajo la tutoría de los expertos Conte y Rago, para recuperar la armonía y el amor de pareja.

La obra tiene muy buen ritmo, jamás decae y mantiene al espectador atento a las diferentes situaciones por las que atraviesan los personajes. Pablo Rago es un actor todo terreno pero la tierra fértil de sus inicios fue la comedia (“Clave de Sol” y “Amigos son los amigos”) donde profundizó sus dotes, aunque su debut había sido años antes en “La Historia Oficial”. Esto le permite conocer al dedillo el género y componer un personaje impecable cuyos guiños se denotan aún estando oculto detrás de las páginas de un diario.

Carla Conte no es el personaje más divertido de la obra, por eso mismo es fundamental para que funcione ya que se convierte en el trampolín desde el cual sus compañeros tienen la oportunidad de lucirse con sus gags. Ella es quien pone orden y da directivas serias a sus contrapartes, que terminan generando momentos desopilantes.

Luciano Castro compone un hombre tosco hasta en la forma de hablar, acostumbrado a imponerse menos por la razón y más por la presencia física -su cuerpo se lo permite- que, sumada a su estrepitoso vozarrón, dejan poco espacio al diálogo y al consenso, con lo cual genera un áspero contraste con el resto de los personajes. Allí radica su encanto y el motivo de las carcajadas del público.

Entre los avezados Rago,Conte y Castro se destaca la figura de Mica Riera, actriz y modelo cuya trayectoria incluye papeles en “Consentidos”, “Señales del fin del mundo” y “El amor después del amor”. Riera es la dulce esposa del personaje de Luciano Castro, quien deja entrever cómo añora los tiempos en que la pareja transitaba mejores momentos y encarna el sentir de las mujeres, generándo rápidamente la empatía del público.

Sin dudas, El Divorcio es una comedia de verano disfrutable de punta a punta, en la que los mendocinos que vayan hoy encontrarán un motivo para seguir comentando y recordando entre risas a la salida del teatro.

Ficha

Obra: El divorcio.

Libro y dirección: Nelson Valente.

Elenco: Luciano Castro, Mica Riera, Pablo Rago y Carla Conte. Diseño escenográfico: Mariana Tirantte.

Vestuario: Pablo Battaglia.

Diseño de luces: Matías Sendon.

Música original: Nico Posse.

Producción general: Javier Faroni.

Sala: Teatro Plaza, Godoy Cruz

Funciones: Sábado 22 horas.

Duración: 90 minutos.