El día que Francisco Delgado salió de la casa y ganó Gran Hermano: las coincidencias con Furia

El nombre de Francisco Delgado fue tendencia este martes luego de que Santiago del Moro anunció que Furia deberá salir de la casa para atender unos temas médicos. Y en X todos recordaron las veces que el ex Gran Hermano abandonó varias veces la casa y se transformó en el ganador de la edición 2015 del formato.

Hasta el momento, todo parece indicar que Furia tendría asegurado su lugar en la gran final de esta edición. Incluso, muchos ya la dan por ganadora, hasta la tildan de estar acomodada ya que la producción haría ciertos manejos para favorecerla como esta salida de la casa con la excusa de los análisis.

En “El noticiero de la gente” (Telefe) explicaron que Juliana Scaglione tuvo infección urinaria y en los análisis que le hicieron no salieron muy bien algunos valores, por lo que deberá hacerse otros estudios complementarios. Es por eso que los profesionales de la salud que la atendieron decidieron que lo mejor es que salga para recibir la atención médica pertinente.

En redes debatieron sobre la salida de Furia, ya que semanas atrás, Sabrina tuvo el mismo cuadro y estuvo muy adolorida en la casa y no la hicieron salir, como será el caso de Juliana. Además, aseguran que no podrán mantener el aislamiento pese a que planifiquen un operativo para que no rompa con esta situación.

Las veces que Francisco Delgado dejó Gran Hermano y ganó el reality

Rápidamente en ex Twitter vincularon esta próxima salida de Juliana a la de Francisco Delgado, quien se consagró ganador de Gran Hermano en 2015. Los usuarios recordaron que el exparticipante salió por el nacimiento de su hija Elena, la que tiene en común con Barby Silenzi, también lo hizo por una lesión en el hombro.

“En el 2015 Francisco delgado salió para presenciar el nacimiento de su hija. Hoy #furia sale para “estudios clínicos” le pueden dar el premio ya? Digo. Porque lo mal que viene este Gran Hermano merece el final ya mismo. “GH24 gran armado. Francisco delgado saliendo por el nacimiento de su hijo y luego resulta que vuelve con toda la información de la producción para hacerlo ganar...”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

El día que Francisco Delgado salió de la casa y ganó Gran Hermano. Captura de pantalla.

“Se vuelve a repetir la misma historia de Francisco Delgado, salió y desp volvió y ganó”, “Es como lo de Francisco delgado en el 2015, si se va de la casa que no entre más !!!!”, “Si con Francisco Delgado fue al parto de su hija, después contó, que los médicos, enfermeras le contaron todo, le pasaban data”, comentaron otros.

Pero la de Francisco no es la primera vez que salen de la casa por una situación particular, también lo hicieron participantes que debieron ir a votar, otros por un intercambio y también por temas de salud.

