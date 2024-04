El curioso motivo por el que la serie Fallout es diferente al videojuego

Este jueves, la tan esperada serie de “Fallout” se estrenó en Amazon Prime Video y recibió críticas en su mayoría positivas por parte de la audiencia. Antes de su estreno, los productores del programa aseguraron que tomaron una drástica decisión con respecto a su guion.

Con el objetivo de brindar un contenido diferente, la serie Fallout tiene muchas diferencias con su videojuego y el espectador se encontrará con una historia totalmente nueva y única.

La serie Fallout es diferente al videojuego

Este es el motivo por el que la serie Fallout no se parece al videojuego

Hace un año, se anunció el desarrollo de una serie basada en la popular saga de videojuegos Fallout. Este jueves, se estrenó en streaming y ya consiguió posicionarse como lo más visto en Prime Video.

La serie nos adentra en un mundo postapocalíptico donde una joven, Lucy, debe emprender un viaje para rescatar a su padre en medio de desafíos y horrores del yermo radioactivo.

Si bien la serie está ambientada en el universo de Fallout, no es igual a su videojuego ya que presenta una trama completamente nueva que se entreteje con la historia original.

Según comentó el productor de la serie, diseñador del juego y productor ejectuvo de Bethesda Game Studios, Todd Howard, la serie actúa como un canon por lo que el guion puede coexistir con las diferentes historias.

“Fallout puede ser muy dramático, oscuro y postapocalíptico pero necesitas entretejer un pequeño guiño. Creo que enhebraron muy bien esa aguja en el programa de televisión”, comentó Howard al medio Vanity Fair.

Además, el productor reveló que no pensaba hacer una traducción de algún videojuego de Fallout, sino que buscó que la serie tuviera su propia esencia.

Todd Howard, productor de Fallout, confesó que la serie es diferente al videojuego

“No quería hacer una interpretación de una historia existente que hicimos. No tengo mucho interés en verlos traducidos. Me interesaba que alguien contara una historia única de Fallout. Les da a los creadores de la serie su propio patio de juegos para jugar”, aseguró.