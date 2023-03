“El Cuarto de Verónica” se despide de la cartelera pero antes pasa por Mendoza: dónde comprar las entradas

Pensar el terror y el suspenso en el teatro no es tarea sencilla. Pero la pieza “El Cuarto de Verónica”, escrita por Iran Levin (autor de “El bebé de Rosemary”) se convirtió en un clásico del género que pocos se atreven a llevar a escena.

Y después de tres años en cartelera, la obra dirigida por Virginia Magnano, e interpretada por Silvia Kutika y Fabio Aste vuelve a la provincia. Luego de una exitosa temporada en Mar del Plata, donde se alzó con dos premios Estrella de Mar, el thriller teatral comenzó la retirada de los escenarios y se despide, con una función el próximo sábado 1 de abril, en el teatro Plaza de Godoy Cruz.

Entre el suspenso y el terror

A juzgar por el gusto y la compañía del público durante las tres temporadas, “El Cuarto de Verónica” es una de las obras más aclamadas de la cartelera porteña, que tuvo su ciclo en el teatro Metropolitan y giró con total éxito por distintas provincias.

En su gira despedida, este año vuelve a nuestra provincia, luego del debut en 2022, a sala llena en el Teatro Mendoza. Al elenco se suman Tania Marioni y Luis Porzio, en los personajes secundarios de esta trama.

“En principio es la despedida y en Mendoza cerramos la gira, pero existe la posibilidad de continuar un día en la semana en Capital. El balance es súper positivo, venimos casi tres años haciendo esta obra con mucho éxito”, cuenta el actor Fabio Aste, conocido por protagonizar varias ficciones nacionales y un extenso camino en el teatro.

La trama cuenta la historia de Susan, una joven de 20 años que es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos, que se muestra impresionada por el parecido de Susan a Verónica, fallecida hace mucho tiempo.

Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar su parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla que mantendrá al público atrapado conteniendo la respiración.

“El Cuarto de Verónica” fue un éxito sin precedentes en Broadway a principios de la década de los ‘70 y referente del teatro de suspenso.

“El suspenso o el terror no son géneros que se ven habitualmente en el teatro. Y acá lo ves como si estuvieras en el cine, con un código cinematográfico, por la luz, por la música, es una obra que te mete por un tubo en un clima vertiginoso, muy particular. La gente tiene emociones que son raras de vivir en el teatro, el miedo, el suspenso”, detalla el actor quien comparte los roles protagónicos con Kutika.

Claro que el género puede resultar atractivo para los jóvenes, ávidos de ficciones y series de terror en la pantalla. Pero la obra goza de gran aceptación del público de todas las edades, y este verano se llevó dos premios Estrella de Mar, a Mejor Drama y Mejor Actriz de Drama, por la actuación de Silvia Kutika.

“Hay un público joven que se vuelca al teatro por el género, pero al tratarse de un género más cinematográfico tenemos una platea joven muy interesante. Abarcamos un público muy amplio. Con la pandemia parecía que no volvíamos al teatro, entonces se empezaron a exhibir algunas funciones de teatro grabadas por streaming, y siempre decía que eso no es teatro. Es otra experiencia, porque el teatro no está concebido de esa manera, por eso no tiene profundidad, no está pensado para un lenguaje de cámaras. El hecho teatral se completa con el espectador”, reflexiona Aste.

-En cuanto a tu trabajo como protagonista, ¿cuál es el desafío en escena?

-Yo había hecho el otro personaje en los ‘90 y la vi de chico, entonces es una obra que conozco mucho y me marcó en mi carrera. Y el desafío es hacer algo que no es habitual arriba del escenario. Una obra que es potentísima y es una marca registrada. Y que de alguna manera es interactiva para con el público, porque se juega mucho con la sorpresa y la emoción del público. Y nosotros la recibimos todo el tiempo como feedback arriba del escenario. Y como elenco ya somos una familia, nos llevamos muy bien. Y con Virginia, la directora, somos un equipo sólido y somos un grupo compacto muy lindo.

El thriller teatral vuelve a Mendoza el 1 de abril, en el teatro Plaza.

-Es una gira despedida, ¿cómo vivís el hecho de salir de gira por el país?

-Me encanta el intercambio con el público de otras ciudades, me encanta y disfruto mucho las giras. Y esta obra les gusta y sabemos que llevamos un buen producto. Es una obra comercial, pero con un mensaje, con profundidad. Pero abordada con una seriedad que es más del teatro independiente.

La Ficha

EL CUARTO DE VERÓNICA

Actúan: Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Luis Porzio.

Puesta en escena y dirección: Virginia Magnago.

Función: sábado 1 de abril, a las 20.30 horas.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: Entradaweb.com.ar y en boletería del teatro (de lunes a sábado de 9 a 18 horas).