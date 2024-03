El Cone de Gran Hermano ya decidió a su favorito de la reciente edición: “la contracara de Furia”

Alexis “Conejo” Quiroga, participante de Gran Hermano 2022, analizó la nueva temporada del reality y se arriesgó al elegir a un ganador, sorprendiendo con su respuesta a más de uno.

El ahora también cantante visitó Gossip, el programa que conduce Pilar Smith en Net TV, y cuando le preguntaron qué hubiese hecho si le tocaba estar en este Gran Hermano, respondió sin dudarlo.

El ex Gran Hermano eligió a su jugador preferido de la reciente edición.

“Yo sería la contracara de Furia, porque aliarme con ella va a hacer que la levante más, y ganador hay uno solo. O jugás por todo, o tratás de durar lo máximo que puedas”.

“Creo que Furia es el personaje del año, a mí me gusta muchísimo”, destacó El Cone. Pese a que elogió a una de las participantes más polémicas de esta edición, el ex de Coti Romero se la jugó y se decidió por otro.

“Para mí, El Chino (Martín Ku) es el ganador. Lo vi al principio y es muy inteligente, perfil bajo, estudia a todo el mundo, juega cuando hay que jugar...”.

El Conejo de Gran Hermano se lanzó como cantante

Alexis Quiroga dejó atrás su paso por el Bailando 2023 y meses despues se lanzó como cantante y publicó el tema musical con un estilo cuarteto en YouTube y Spotify. Además, lo promocionó en sus redes sociales.

“Salió el temón del Cone”, escribió en su cuenta de Instagram. Posteriormente, mientras viajaba en el auto, compartió un link y agregó: “En YouTube también estamos. Escuchá esta bomba”.

“Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa a quién besas. Ya no tengo ganas de intentar otra promesa. Ya no me interesa lo que sientes. Ya no importa que tengo pendiente. Es que ya no eres la verdad, eres la que miente”, se lo escucha cantar al principio de la canción.