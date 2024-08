El comentario al límite de Homero Pettinato en vivo: “Yo también me c... a Alberto”

En la mañana de este lunes en Olga, Homero Pettinato sorprendió con un comentario que rápidamente generó repercusión.

Durante su descargo en el programa Sería Increíble (Olga), mientras hablaba sobre la polémica que involucra a su hermana Tamara Pettinato y al expresidente Alberto Fernández, lanzó una broma al límite que no pasó desapercibida: “A mí lo que más me dolió es que yo también me c... a Alberto”, dijo entre risas.

El comentario surgió en medio de su autocrítica por un chiste anterior, en el que había hecho referencia al vínculo entre Javier Milei y su hermana Karina.

Tras ese incidente, Homero se había mostrado arrepentido, reconociendo que había causado enojo en una parte significativa de la sociedad. “Me dedico a hacer reír y en ese chiste hice todo lo contrario: hice que medio país se sienta iracundo y resentido con mi persona”, expresó al comienzo del programa, ofreciendo disculpas públicas a los Milei.

Sin embargo, a pesar de su intento por moderar su discurso, el conductor no pudo evitar deslizar otro comentario provocador al referirse a la situación de su hermana Tamara.

El contexto detrás del comentario de Homero Pettinato

La difusión de videos que muestran a Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada desató un vendaval de críticas y especulaciones.

Homero Pettinato defendió a su hermana públicamente en OLGA

En su descargo, Homero no solo defendió a su hermana, sino que también apuntó contra el expresidente, a quien acusó de ser “golpeador” y “maltratador”. “Creo que tenemos que apuntar contra él”, afirmó, sugiriendo que la verdadera responsabilidad recae sobre Fernández.

Pettinato también intentó desligar a su hermana de cualquier conducta indebida, argumentando que el video en cuestión no fue grabado durante la pandemia, sino ocho meses después, y que Tamara es “dueña de sus actos”. “Puede ser para vos inmoral. Puede ser algo que no te gusta que suceda. Son cosas que suceden en el mundo”, defendió.

Finalmente, Homero cerró su intervención con una reflexión sobre los errores y las consecuencias, admitiendo que, en su intento por hacer humor, había cometido un desliz que le valió críticas. “Me gané mi hate con mi chiste. Cada uno de nosotros entiende porque fuimos bien educados para entender sobre nuestros errores y retroceder”, concluyó, reconociendo que a veces las represalias son inevitables cuando se cruzan ciertos límites.