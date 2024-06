El cambio de reglas de Gran Hermano a último momento: cambia el juego para siempre

Este lunes, Gran Hermano sorprendió a todos con una modificación radical en las reglas del juego, justo cuando la competencia se encuentra en su fase decisiva.

Santiago del Moro, conductor del programa, anunció que los exparticipantes volverán a la casa divididos en dos grupos y serán los encargados de las nominaciones de esta semana, dejando a los actuales residentes sin poder de decisión.

Se conoció la fecha en la que terminará el ciclo.

Durante la emisión en vivo, Del Moro explicó los pormenores de esta nueva estrategia. “Esta semana, los que van a nominar son ellos”, declaró, refiriéndose a los concursantes que ya fueron eliminados del juego.

“Es decir, la casa no nomina”, añadió, dejando claro que los actuales jugadores no tendrán ningún control sobre quiénes serán los próximos en riesgo de eliminación.

La primera mitad de los exparticipantes regresó a la casa este lunes, mientras que el resto lo hará el martes. Este inesperado retorno ha generado una gran expectación tanto dentro como fuera de la casa, aunque los exconcursantes solo estarán por unos pocos minutos.

Este giro en la dinámica ha sido bien recibido por los seguidores del programa, quienes esperan ver cómo esta decisión afecta las estrategias y alianzas formadas hasta ahora.

Cómo será el proceso de nominación

El conductor también desveló cómo se llevará a cabo el proceso de nominación. “Los que están ahí adentro no saben que van a tener que nominar”, reveló, subrayando el elemento sorpresa para los exparticipantes.

“¿Cómo los van a llamar? De a uno al confesionario. Una vez que vayan al confesionario, se van de la casa. No vuelven a la casa, para que no tengan contacto con el resto y no puedan complotar”, detalló Del Moro. Esta medida busca evitar cualquier tipo de estrategia conjunta entre los exjugadores y los actuales participantes.