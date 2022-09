El actor Benedict Cumberbatch está en Buenos Aires y fue grabado por una fanática en una plaza con sus hijos.

El reconocido actor Benedict Cumberbatch está en Argentina junto a su esposa y sus hijos. Este sábado fue descubierto en una plaza de Palermo, Buenos Aires. La sorpresa fue tan grande para los fans que no pudieron evitar grabarlo para luego compartir las imágenes en las redes.

“Lo más random y emocionante de mi vida, ir a plaza Armenia y encontrarme con el mismísimo Benedict Cumberbatch. Encima es DIVINO, un amor él y su esposa. Se subía a los jueguitos de la plaza”, escribió emocionada la fanática que logró grabar al actor.

Una usuaria de Twitter se hizo viral por compartir las imágenes del famoso actor en Buenos Aires.

“Sophie Hunter, su esposa, va a dirigir una obra en el teatro Colón los últimos días de septiembre y primeros días de octubre, por eso está aquí en Buenos Aires... Acompañándola”, respondió una usuaria de la red social del pajarito para explicar el motivo de su visita al país.

Al parecer, los artistas están disfrutando de la ciudad de Buenos Aires junto a sus hijos y aunque no tienen problema de ser grabados o fotografiados, sí pidieron que por favor se resguarde la identidad de los menores, que no les tomen fotos ni los graben, detalla revista Caras.

La reacción de los usuarios de Twitter

Como era de esperarse, los haters no se hicieron esperar y rápidamente juzgaron el accionar de la usuaria de Twitter que compartió las imágenes de Benedict Cumberbatch junto a sus hijos, por lo que se sintió en la obligación de aclarar cómo fue todo.

“WTF la gente que me bardea porque le saque las fotos. Primero, son screen de un video que estaba haciendo y literalmente ni cuenta se dio, y segundo que no tenia problema con que le saquen fotos, sólo que no salgan los chiquis, ¿ahora pueden dormir en paz?”, escribió la usuaria de Twitter.