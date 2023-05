Dua Lipa blanqueó su romance en el Festival de Cannes: quién es Romain Gavras, el director que la conquistó

En la ciudad francesa de Cannes se celebra el festival de cine que lleva el mismo nombre. En la 76° entrega, que se extiende desde el 16 de mayo hasta el sábado 27, cientos de personajes de la industria del cine y de la música pasean por una de las alfombras rojas más ansiadas del año. Si bien esta edición destacó por el regreso a la dirección de Martin Scorsese o de Harrison Ford en el mítico papel de Indiana Jones, otro hito se robó la atención de los internautas y medios de todo el mundo.

Con un atrapante vestido negro asimétrico de Céline, Dua Lipa desfiló por Cannes de la mano de Romain Gavras, su nuevo novio. La aparición sorprendió no solo a los fanáticos de la cantante inglesa, sino también a varios artistas de la industria. Y es que, al confirmar su relación por medio de su cuenta de Instagram, Dua revolucionó las redes.

Publicación de Instagram en la que Dua Lipa confirmó su relación con Romain Gavras. Foto: Dua Lipa / Instagram

“Anoche en Cannes, con mi amor” escribió la intérprete de “Levitate” junto a un carrusel de fotos en el que posa glamurosamente junto al cineasta francés de 41 años. En la publicación destacan comentarios de allegados de la cantante, como la marca del diseñador amigo de Lipa, Jacquemus, y el reconocido DJ, Diplo.

Pese a que se desconocía la situación romántica de la cantante que trabajará en la película de “Barbie” -dirigida por Greta Gerwig-, la pareja fue vista en varias ocasiones. Meses previo al festival, ambos salieron juntos del desfile de Saint Laurent durante la Semana de la Moda en París. En aquella ocasión, un allegado reveló al medio The Sun que se habían estado conociendo “en silencio durante meses”. “La pareja conoció a sus círculos más cercanos durante el período festivo y tienen mucho en común”, agregó la fuente.

Si bien para muchos Gavras puede ser un desconocido, lo cierto es que el director lleva años inserto en la industria, si no es que toda su vida. Romain es hijo del también director de cine greco-francés, Konstantinos Gavras, mayormente conocido como Costa-Gavras. Además, el nuevo hombre de Lipa ha dirigido cuatro largometrajes, siendo el más reciente “Athena”, un thriller que se puede disfrutar por Netflix.

Romain Gavras es hijo del también director de cine greco-francés, Konstantinos Gavras, y ha dirigido cuatro largometrajes. Foto: Fotonoticias

A su vez, Gavras no es ningún novato en la industria musical. Tan solo en 2012 dirigió videos para las canciones “Bad Girls” de la cantante inglesa M.I.A. y para “No Church in the Wild”, una composición de Kanye West junto a Jay-Z. Asimismo, ha trabajado con otros artistas británicos, tales como la banda de Alex Turner y Miles Kane, The Last Shadow Puppets, y el compositor y productor musical Jamie XX. Otro dato de color, es que el francés trabajó en el hit de 2018 de Mark Ronson junto a Miley Cyrus, “Nothing breaks like a heart”.

La pareja dio el presente en el Festival de Cannes en apoyo al director francés, Elias Belkeddar, con quien Gavras trabajó en “Athena”. Belkeddar estrenó un largometraje criminal de 92 minutos llamado “Omar la Fraise”.

