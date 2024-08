Diego Leuco recordó una traumática situación con Alberto Fernández y Javier Milei lo acusó de “cómplice”

El periodista Diego Leuco, conductor del canal de streaming Luzu TV, se convirtió en tendencia en las últimas horas por una revelación acerca de los aprietes que supuestamente su padre Alfredo recibió de parte del expresidente Alberto Fernández, hoy denunciado por violencia de género ejercida contra su expareja Fabiola Yáñez. Tras la viralización, hasta el propio Javier Milei opinó sobre el episodio de Leuco.

En “Antes que nadie”, el programa que sale por YouTube, Diego Leuco dijo que Alberto Fernández es un tipo “despreciable” desde que lo conoce como personaje político.

“A Alberto Fernández lo conozco desde que yo, más o menos, tenía 10 años, como personaje político porque él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Saben que había una relación con el periodismo crítico muy difícil y Alberto Fernández era el encargado de llamar por teléfono a los periodistas para apretarlos. De hecho, yo tenía 10, 12 años y llegaba a mi casa del colegio, ponía play en el contestador y se escuchaban”, recordó el periodista.

Alfredo y Diego Leuco, papá e hijo

Los mensajes que el entonces jefe de Gabinete le mandaba a Alfredo Leuco eran bastante fuertes, según contó Diego.

“‘Hijo de pu...’, ’te voy a matar’, ‘¿qué estás diciendo?’. Después cuando él se vuelve candidato a presidente yo he tenido muchísimas discusiones públicas con él. Una vez él subió un video donde yo estaba hablando y me ponían piñas que me pegaban en la cara cuando yo hablaba”, sumó el conductor de “La peña de Morfi”.

El video de la anécdota de Diego Leuco sobre su papá se hizo viral en las redes sociales y llegó al presidente Javier Milei, quien fue crítico al respecto en su cuenta de X.

“Interesante... Esto lo cuenta ahora... CÓMPLICE”, afirmó este lunes el jefe de Estado al citar el video donde Diego daba detalles de lo vivido cuando Fernández tenía poder.

El presidente Javier Milei acusó de "cómplice" a Diego Leuco por no contar las amenazas que sufría de parte de Alberto Fernández (X)

