De estrella a estrellada: Estefanía decepcionó al jurado de Masterchef con un plato “horrible”

Estefanía fue la ganadora de la estrella del lunes con una salsa de manteca que enamoró a los jurados, pero este martes las cosas cambiaron y la joven terminó presentando un plato que sorprendió al jurado por todo lo malo de su ejecución. Ella siempre supo lo que estaba mal y aclaró, desde un principio, que le daba vergüenza presentarlo, y como dice el dicho...”el que avisa no traiciona”.

¿Qué fue lo tremendo del plato de Estefanía? Todo. El desafío no la ayudó, pensó muy en grande y las cosas se le fueron de control. No llegó con las preparaciones que pretendía y lo que presentó no estaba a la altura del certamen.

Un desafío Macro

Auspiciado por un banco, el desafío era que los participantes pensaran en grande, tal como reza su slogan. Cuando llegaron a sus estaciones, los cocineros amateurs se encontraron un pequeño recipiente que contenía pequeños ingredientes. Así fue como a Daniela le tocó una arveja, a Rodolfo un garbanzo, a Estefi un huevo de codorniz, a Rodrigo un pulpito y a Antonio, una almendra.

Ese pequeño ingrediente tenía que convertirse en el protagonista del plato, así que había que agudizar el ingenio y exprimir la creatividad. En ese caso, Estefanía pensó en hacer un brunch con huevos benedictinos, ensalada, pan casero y una salsa holandesa.

El plan era fantástico, pero al momento de su ejecución, las cosas no eran tan simples como se creía. No es nada fácil ajustar algunas preparaciones al tamaño de los huevos de codorniz y pensar en hacer una salsa, era casi utópico. Y finalmente, las cosas se complicaron.

Estefanía llegó ante el jurado con un plato que parecía de un principiante y no de una casi finalista, con un pan con fetas de jamón encima y una ensalada con queso brie cortado y puesto allí sin ningún tipo de intervención, y una salsa holandesa que según Damián Betular, no era nada.

Daniela, las arvejas salvadoras, y Rodrigo en la cuerda floja

En la vereda de enfrente de Estefanía, Daniela se llevó todos los halagos del jurado, que quedaron fascinados con las distintas preparaciones con arvejas que presentó la cocinera. Se hizo acreedora de la estrella de la noche y la dejó con un pie en el balcón para seguir una semana más en la competencia.

El que la tiene complicadísima es Rodrigo, que después de haber tenido un incómodo cruce con el jurado, ahora los tiene con la peor de las ondas y va a tener que hace muchísimo mérito para volver a ganarse la confianza de los cocineros.

