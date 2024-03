Datos que no sabías sobre Jon Bon Jovi: su verdadero nombre y otras facetas

Tanto dentro como fuera del mundo de la música, Jon Bon Jovi ha sido de las figuras más queridas y respetadas del mundo. Hace más de 20 años que canta y nunca dejó de ser una figura icónica.

Aunque surgió en una época en la que el internet no estaba tan desarrollado como actualmente, el cantante es sumamente reconocido en todo el mundo y hasta muchos detalles de su vida se saben.

En lo que respecta a la música, sus discos y canciones no paran de generar ganancias para esta estrella del rock que tiene fanáticos en cada rincón del planeta. Pero, aunque sea tan conocido, ¿realmente se sabe todo sobre él?.

Curiosidades de Jon Bon Jovi

Parece similar, pero no es el auténtico nombre del líder de Bon Jovi. En su registro oficial figura como John Francis Bongiovi. El apellido tiene origen italiano gracias a su padre. Su madre ganó notoriedad como una de las pioneras conejitas de Playboy.

En lo que refiere a su fortuna no es solamente para él y logró compartirla con la comunidad a través del restaurante “JBJ Solu Kitchen”. No hay tarifas establecidas, así que contribuir es voluntario; puedes comer y marcharte. Es un lugar destinado a la comunidad, donde aquellos que no tienen recursos pueden disfrutar de una comida sin costo alguno.

Nacido el 2 de marzo de 1962, su padre, Frank Bongiovi, era un reconocido peluquero propietario de la cadena de salones de belleza Jon Anthony en su ciudad natal de Nueva Jersey. Por otro lado, su madre, Carol Sharkey, fue una de las primeras modelos en posar para la revista ‘Playboy’. Fue gracias a la conexión de su padre que consiguió su primer empleo en una peluquería.

Más allá de esto, una de sus primeras incursiones serias en el mundo de la música fue cuando trabajaba como guardia de seguridad en unos estudios en su ciudad natal. De hecho, fue allí donde tuvo uno de los primeros destellos de su carrera musical al grabar una demo de su canción “Runaway”.

Siempre que se presenta en sus shows, la gran parte del tiempo se muestra con gafas de sol sin importar el momento del día. Esto lo elige porque sufre de hipersensibilidad en los ojos y le molesta tanto el humo como la luz del sol.