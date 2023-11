Cuánto tiempo estuvo Virginia Gallardo sin tener relaciones: la respuesta que dio en TV

“¡Es mucho!”, confesó Virginia Gallardo al sorprender a todos al revelar cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones íntimas.

La panelista de Socios del Espectáculo compartió esta información durante un debate en el programa, donde se discutía sobre la importancia de establecer una conexión emocional antes de tener relaciones sexuales.

En esta ocasión, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentaron el caso de Fabiana Cantilo, quien confesó en una entrevista que había dejado de tener relaciones sexuales hace una década.

Esto generó la opinión de Virginia Gallardo, Nancy Duré, Mariana Brey y Ximena Capristo, quienes reemplazó a Paula Varela durante sus vacaciones.

Virginia Gallardo, en Socios del Espectáculo

Después de que Pallares bromeó con Duré por apoyar el hecho de que Cantilo no quisiera intimar debido a no encontrar a alguien que le gustara, Lussich le preguntó a Duré cuánto tiempo había estado sin sexo.

“He pasado meses, no recuerdo cuántos, pero sí, he pasado meses porque realmente no había nadie que me atrajera lo suficiente como para tener ganas”, reveló la periodista.

Luego, Capristo tomó la palabra y expresó su desacuerdo: “No estoy de acuerdo. Creo que no tener una relación sexual y no poder liberarse puede envejecerte”. Sin embargo, Gallardo no estuvo de acuerdo con su compañera en cuanto a esta postura.

La confesión de Virginia Gallardo sobre la cantidad de tiempo que estuvo sin tener relaciones

En relación con este tema, Gallardo expresó: “Si no tenés con quién emocionalmente hablando, la verdad es que yo he pasado mucho tiempo sin sexo...”.

Ante la pregunta directa de Rodrigo Lussich sobre la duración de este período, Virginia respondió sin tapujos: “Dos años”.

El debate continuó con las opiniones de los demás panelistas. Nancy Duré señaló: “¡Es mucho!”, mientras que Mariana Brey compartió su experiencia personal: “Tengo épocas. Hay épocas que soy activa. Y cuando soy activa, soy muy fogosa”.

El programa Socios del Espectáculo es conocido por generar debates divertidos y sacar a la luz secretos de sus conductores y panelistas. En esta ocasión, el tema de la falta de deseo sexual llevó a revelaciones sorprendentes por parte de los panelistas.

