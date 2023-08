Coti Romero abrió su corazón e hizo una impactante revelación: “Me cortaba y sentía alivio”

En una entrevista que dejó al público conmocionado, Coti Romero, que participará en el Bailando 2023, reveló detalles íntimos sobre su salud mental en el programa Polémica en el Bar, conducido por Marcela Tinayre en América TV.

En la mesa del programa, Coti compartió una parte dolorosa de su vida que nunca antes había hecho pública. La joven modelo admitió que, en el pasado, enfrentó graves problemas de salud mental y autolesiones “para sentir alivio”. “Hay algo que nadie sabía, que no lo quería contar. Es algo delicado, no quiero que se preocupen mis padres, pero llegué a pasar por un momento muy difícil. Me cortaba. No fue hace mucho”, confesó.

Coti Romero en la Fiesta Bresh. Foto: Instagram.

Marcelo Polino, uno de los panelistas del programa, indagó en el origen de su sufrimiento y le preguntó si fue después de su participación en Gran Hermano. Coti afirmó que sí y explicó que fue un período complicado para ella debido a los desafíos y las críticas que enfrentó después del reality. Aunque encontró alivio temporal en las autolesiones, comprendió que era una conducta perjudicial y decidió buscar ayuda profesional. “Fue difícil porque a veces sentía alivio con eso, pero es una enfermedad” expresó.

En la entrevista, la joven correntina reveló que sus padres no estaban al tanto de su situación, ya que no quería preocuparlos. Sin embargo, Coti resaltó que está actualmente en tratamiento y medicada, y se mostró esperanzada en su recuperación.

“¿Qué es lo te produjo llegar a lastimarte así?”, preguntó la conductora. “Era como un conjunto de cosas. Saber que hay gente que opina sin saber. Uno elige eso cuando va a entrar, pero no sabe todo lo que viene después. La verdad es que estoy completamente sola en la ciudad. Era de un pueblito de 7 mil habitantes y de golpe venir acá y estar sola con mi gatita”, manifestó.

La entrevista tomó un giro aún más emotivo cuando Polino preguntó directamente si Coti había llegado a pensar en quitarse la vida. Sin titubear respondió: “En algún momento llegué a pensar en matarme. No está bueno esto que estoy contando, que eso no se hace, pero no es la solución. Una persona muy importante para mí me contuvo y me dijo eso, que no era la solución. Lo entiendo. En ese momento, cuando uno está así, las cosas pequeñas le parecen gigantes y no se da cuenta de que la vida es hermosa y es efímera”.

