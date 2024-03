Confirman el cierre de Star Plus en Argentina: cuándo dejará de funcionar y qué pasará con los suscriptores

Una de las plataformas de streaming más usadas por los argentinos es Star Plus, la cual presenta todo tipo de exitosos y atrapantes contenidos originales. Sin embargo, esta semana se confirmó que el servicio desaparecerá definitivamente y, en cambio, se fusionará con otra plataforma.

En pocos meses, Star Plus dejará de estar disponible no sólo en Argentina, sino en todo el mundo y se conoció qué sucederá con los contenidos disponibles en la plataforma.

Se confirmó el cierre de Star Plus y esto pasará con los contenidos

Cuándo cerrará Star Plus y qué sucederá con los contenidos

Recientemente, el director de Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, confirmó la noticia que Star Plus dejará de estar disponible en todos los países del mundo. El motivo del cierre tiene que ver con una nueva estrategia que la compañía decidió adoptar.

A partir del 30 de junio de 2024, Star Plus se unirá a Disney Plus y formarán una sola plataforma. Por lo tanto, todo el catálogo de Star Plus estarán disponibles con la suscripción de Disney Plus.

Star + se fusionará con Disney + a partir de junio

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, alegó Diego Lerner.

Cabe recordar que Star Plus y Disney Plus llegaron a la Argentina para competir con otros grandes del streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max (ahora MAX). Por lo tanto, esta decisión de Walt Disney Company buscaría posicionar a la compañía en la industria, ofreciendo dos plataformas en una.

Star Plus dejará de estar disponible en junio de 2024

Por el momento, todavía no se brindaron detalles sobre qué sucederá con los usuarios que actualmente pagan una suscripción de Star Plus. Por lo tanto, resta esperar a que en los próximos días se confirme si el traspaso de las cuentas se hará automáticamente o si, por el contrario, el usuario deberá crear una cuenta nueva y cuál sería el precio de la misma.