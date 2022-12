Coldplay Sinfónico-Coral en la Nave UNCuyo: los hits vuelven por partida doble hoy y mañana

Como parte de su cierre de actividades del año, la UNCuyo está presentando un amplio cronograma de eventos bajo el nombre de “Subite”. La referencia viene a que el epicentro de todas ellas es la Nave Universitaria (España y Maza), sede de salas, cines y, por supuesto, el prestigioso organismo orquestal.

Demostrando el pulso que tiene la Sinfónica para adaptarse al entorno e innovar en el intento, este año sorprendió con su programa “Coldplay Sinfónico-Coral”. Ideado justo cuando se conocían las fechas agotadas de la banda británica en River, que entre octubre y noviembre congregaron a más de medio millón de personas en diez estadios repletos, fue presentado con mucho éxito el pasado 30 de septiembre. Hoy y mañana repetirán el programa, con fechas que ya se presienten sold out, al igual que cuando estrenaron el espectáculo.

Chris Martin en uno de los shows antológicos en River.

Esta versión sinfónico-coral contará con la participación de la Orquesta, dirigida por Miguel Pineda, junto al Coro de Jóvenes UNCuyo que dirige la maestra Ángela Burgoa y la voz solista de David de Mata.

Se escucharán, con arreglos de Martín Vicente, “Medley obertura”, “Paradise”, “Sky full starts”, “Warning sign”, “Orphans”, “When i need a friend”, “Human heart”, “Hymn for the weekend”, “Something just like this”, “Fix you” y el cierre con “Viva la vida”.

Las funciones de hoy y mañana serán a las 20:30 en la Sala Roja de la Nave UNCuyo. Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $1500 general y $1000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden adquirir en boletería de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) desde las 18, pero se recomienda que se adquieran vía online para garantizar la disponibilidad de la misma.

Anoche, también en el marco de “Subite”, la orquesta interpretó un programa dedicado exclusivamente a The Beatles, con brillantes arreglos.