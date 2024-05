Calu Rivero será mamá por segunda vez y esto son todos los detalles

Como cada día de lunes a viernes, Ángel de Brito abrió la edición de este jueves de LAM (América TV) con un enigmático sobre un embarazo que generó gran expectativa.

“Hoy embarazo real, ayer no dije nada y todo el mundo me preguntó (...) Imaginate si tengo confirmado eso, con todos los embarazos que tengo, cómo no lo voy a confirmar”, comentó el conductor entre risas.

Tao cumplió un año de vida y se lo festejaron en la playa con una torta fabulosa.

Continuó con pistas: “Embarazo confirmado. Va a dar de qué hablar nuevamente. Tengo dos, uno que no puedo contar de una actriz, que viene más adelante porque ya hablé con la protagonista y faltan las semanas; y este sí lo puedo contar en el día de hoy”.

Las angelitas, intrigadas, comenzaron a lanzar preguntas: “¿Primeriza?”; “¿Muy famosa?”; “¿Tapa de alguna reconocida revista?”. De Brito respondió: “Fue tapa de todo. Ella y él, por distintos motivos... Ella un poquito más joven que él”. Yanina Latorre preguntó si tenían matrimonios anteriores e hijos, a lo que el periodista respondió: “Matrimonios anteriores no, hijos anteriores no. No es el primero, es el segundo de los dos”.

Marixa Balli consultó si estaban casados y el exjurado del Bailando (América TV) mencionó que no sabía: “Por ahí en una cosa así más informal, pero no hubo fiesta”. Tras varias conjeturas y nombres erróneos, de Brito reveló que se trataba de Calu Rivero, también conocida como Dignity.

La etapa que se abre en la vida de Calu Rivero

La actriz de “Dulce amor” (Telefe) está en pareja con Antonio ‘Aíto’ de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. La pareja, que ya tiene un hijo, Tao, de un año, vivió una intensa historia de amor en 2008 y se reencontró en 2022, decidiendo apostar por un futuro juntos.

A mediados de abril, Calu reflexionó sobre la maternidad en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900.000 seguidores.

“¡Hoy tengo deseos de celebrar el increíble cuerpo femenino! Que puede crear y nutrir la vida, se transforma durante el embarazo y el parto, produce leche que da alimento a sus crías, encarna la sabiduría, la intuición, la belleza, la sensualidad y la creatividad”, escribió junto a una imagen con su hijo.