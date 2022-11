Bardero$ vuelve a Mendoza con el increíble Inmortales Tour: “Somos fanáticos arriba del escenario”

El primer fin de semana de noviembre se vive a pura música en Mendoza. Este sábado se vivirá una verdadera fiesta en el Teatro Plaza de la mano de Bardero$, el dúo conformado por C.R.O y Homer el Mero Mero.

La banda formada por los dos músicos oriundos de Neuquén, comenzó su gira Inmortales Tour en el Gran Rex de Buenos Aires para luego visitaar varias ciudades del país. El eje del dúo recorre el camino del rap, boom clap y hip hop nacido en las plazas y batallas de freestyle.

Barderos con Inmortales Tour

El show en Mendoza se llevará a cabo el sábado 5 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Plaza (Colón 27) del departamento de Godoy Cruz. En la previa de la esperada presentación, Homer el Mero Mero charló con Diario Los Andes e invitó a los mendocinos a presenciar el espectacular recital.

- ¿Porqué la gira se llama Inmortales? ¿Cuál es su esencia?

- Se llama Inmortales por el nombre del disco y, además, ésta es la presentacion oficial del disco en todo el pais. El disco se llamó asi por la trascendencia de la banda, por haber bancado tanto tiempo y por haberse mantenido como algo inmortal en medio del auge de tantos géneros musicales.

- Hablando del paso del tiempo, Barderos está conformado por Homer y C.R.O, ¿cómo comenzó la historia entre los dos y cómo decidieron hacer las colaboraciones?

- Nos conocimos entre 2011 y 2012 en Neuquén. Primeros arracamos con las batallas, el freestyle y con las juntadas, hasta que después comenzamos a escribir y hacer canciones y discos. Fuimos creciendo de a poco y la evolución fue constante. Empezo a cambiar la cosa a los seis meses cuando nos vinimos a vivir a capital.

- Y, por cada lado, sus caminos son muy exitosos, entonces ¿porqué eligen seguir trabajando juntos? ¿Qué es Barderos para ustedes?

- Porque creo que es material muy diferente al que ofrece C.R.O y Homer el Mero Mero. Barderos, además de ser la mezcla de esas dos conexiones, tiene mucho de lo familiar, la esencia del barrio y la gente humilde. Es como dice la frase “Barderos no es música, es droga”.

Barderos con Inmortales Tour

- Y qué vínculo tenés con Tomás (C.R.O) además del musical?

- Aparte de ser compañero, es un gran amigo. Nos conocemos hace muchos años y tenemos muchos gustos y cosas en común.

- Esta gira comenzó en el Gran Rex, ¿cómo fue pararse en ese escenario y qué rescatan de la experiencia?

- El Gran Rex fue increíble, uno de los logros más importantes de la banda. Esperamos el Luna con mucha ansiedad al igual que Mendoza el fin de semana porque va a ser una cosa de locos. Nada, se maneja mucha ansiedad.

- Y cómo se preparan para ese salto terminando la gira en el Luna Park?

- La verdad es que es algo que uno soñó siempre. Desde que empecé a hacer música siempre se me vino a la mente la idea de algún día tocar en ese lugar, como para un jugador de fútbol es la cancha de Boca o River. Es un nivel de exposición grande y también mucha presión porque sabemos que ahí han llegado artistas históricos y leyendas del país. Entonces tener la posibilidad ahí es algo importantísimo y lo tenemos que disfrutar muchísimo.

Barderos con Inmortales Tour

- ¿Cómo sienten el cariño de la gente de Neuquén? Ya que tienen dos shows agotados...

- Haber hecho sold out en la primera fecha es algo increíble, no lo esperábamos. La gente de Neuquén respondió de una manera increíble y uno sabe el fanatismo y la fé que nos tienen. Además, no nos olvidamos la situación que se vive en el país y para mucha gente es difícil comprar una entrada, más que nada cuando la música va para una clase más baja.

- ¿Qué diferencia notás entre los shows que dieron antes de pandemia y ahora? Porque la gente esta muy eufórica...

- Tenemos muchas ganas de vernos las caras con nuestra gente, y aún hay muchos lugares que no hemos visitado después de la pandemia. La gente está muy ansiosa y eufóriica y nosotros también. Somos los fanáticos que están arriba del escenario.

- Con todos los años de experiencia que tenés en la industria musical, ¿como percibís la actualidad de la escena musical urbana?

- Es un sueño. uno lo ha soñado por mucho tiempo y trabajado en ello. Ver artistas de mi país que dominan el género a nivel mundial y se ubican en primeros puestos, a uno lo llenan de orgullo y dan ganas de seguir trabajando. Durante mucho tiempo miramos hacia otros lugares y ahora el mundo tiene los ojos puestos en nuestro país y nosotros nos tenemos que enorgullecer.

Bardero$ llega con Inmortales Tour

Fecha: sábado 5 de noviembre

Horario: 22 horas

Ubicación: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)