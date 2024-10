Axel reveló que pasó por una profunda depresión y contó cómo logró salir adelante: “Terapias...”

Axel sorprendió en una reciente entrevista al contar que atravesó una profunda depresión, tal como les ocurrió a muchos de los artistas, quienes se animaron a contarlo públicamente como Alejando Sanz, Karina La Princesita, Tini Stoessel, entre otros de los que hablaron de salud mental en el último tiempo.

El cantante comenzó su carrera hace 25 años y a sus 47 puede contar que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida, del que pudo sobreponerse y ofrecer un mensaje de inspiración para aquellos que estén atravesando un momento complicado y que aún no estén encontrando la salida.

Axel reveló que pasó por una "depresión profunda".

Axel Patricio Fernando Witteveen, conocido artísticamente solo como Axel, lanzará el 16 de octubre su nuevo disco “Vuelve”, cuyo primer corto “El motivo” ya está sonando en las radios hace un mes y promete convertirse en “himno” como ocurrió con tantos de sus temas.

“Estoy muy contento porque realmente cuando uno mira para atrás y recorre un poco el camino con la cabeza, digo ´hace 25 años estoy haciendo profesionalmente lo que me gusta´”, expresó el músico en una nota con NA.

El momento más díficil que debió enfrentar Axel en su vida

El artista habló por primera vez con la periodista Natalí Harari para Noticias Argentinas y contó cómo pudo salir de la depresión y reveló qué tiene preparado para sorprender nuevamente a sus fans, que esperan ansiosas poder verlo nuevamente en vivo.

“Siempre hablé de lo que me pasaba en el presente, cuando yo escribí ´Te voy a amar´, era lo que me estaba pasando, cuando escribí ´Amo´, era lo que me estaba pasando, cuando nació ´Celebra la vida´, lo mismo, y hoy que saco ´El motivo´, también es lo que tengo necesidad de decir”, comenzó sobre su último disco.

Y resaltó: “´El motivo´ es la que más me representa porque por ahí es la emoción más fuerte que viví los últimos años, entonces siento que me refleja mucho más, y creo que también es parte y producto de ir madurando y creciendo, una canción mucho más real, mucho más realista también”.

En 2003 tuvo su primer ataque de pánico, pero por ese entonces no entendía bien de qué se trataba, hasta que un conocido le explicó que era un ataque de pánico y comenzó a hacer terapia. Con los años le volvió a ocurrir y debió afrontar un panorama más difícil.

“Recurrí a mi psicólogo y le dije ‘no me quiero levantar de la cama, esto es triste. Me sentía muy desganado. La depresión es difícil de poner en palabras porque ¿qué sentís? Sentís desgano, te sentís abatido, te sentís como pilas, pero sin ganas de hacer nada. Triste, obviamente, desorientado.

“En la vida no encontrás las cosas buenas, y todos te dicen ‘dale, vos vivís la música que es lo que te gusta, girás por el mundo, tenés salud, una familia hermosa, podés darte el lujo que querés, los gustos que querés, ¿y qué te falta, boludo? Es que ese es el problema. Claro, yo me doy cuenta que no me falta nada, pero algo me está pasando, y no lo resuelvo, no encuentro qué es”, reconoció.

Finalmente pudo salir de esa situación con “mucha terapia y diferentes terapias también alternativas, pero principalmente siempre mi psicólogo, Pablo, y ahí escribí muchísimo. Creo que también a mí la música es como una terapia para mí, es sanadora para mí, es como una catarsis todo el tiempo”.