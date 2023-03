Asspera, los reyes del metal bizarro, llega a Mendoza con un sueño: “Soñamos hacer una colaboración con Lali Espósito”

Argentina tiene en su haber varias estilos musicales que reúnen a miles de seguidores, quienes se sienten atraídos por las letras, las formas de comunicar un mensaje, por moda… pero también hay artistas de culto.

En ese selecto club entra Asspera, una banda de heavy metal bizarro, hijos de la crisis del 2001 y que comenzaron a hacer música para divertirse hasta que decidieron salir a la luz y gracias a su precaria forma de promocionarse (en canales de chat o creando usuarios falsos en ICQ) se hicieron conocidos y hoy son considerados como artistas de culto.

Esta banda liderada por Richard y Rockardo y acompañados por 3,14 Jota y Nicogollo se presentarán este sábado en Mendoza en el Foxy Live Bar desde las 21 para seguir presentando su “Anda Palla Tur 2023″.

Antes del toque en nuestra provincia, Rockardo habló con Los Andes y contó como será el regreso a Mendoza y el gran sueño que tienen como banda: “soñamos hacer una colaboración con Lali Espósito”.

La banda de metal bizarro, Asspera, se presentará este sábado en Mendoza / Prensa Asspera.

Asspera es la banda pionera en Argentina en hacer un metal bizarro y cuando se habla de bizarro hay que mencionar canciones como “Bebito fiu fiu” o el jingle del Aceite Marolio, que genera uno de los pogos más esperados de la noche.

“Nuestra masividad se explica un poco en que varios que no son del palo de heavy metal nos escuchan por otras personas. Nos viene a ver gente que escucha rock, música más bailable y los metaleros y esa simpatía se debe a lo osado de las letras y los covers porque no es normal que alguien del heavy metal toque temas de La Mona Jiménez, Pocho La Pantera o Alcides y mucho menos que cuente con la simpatía de artistas como Ale Sergi, de Miranda, o Cristian Castro”, contó Julián Barret, que cuando se pone la máscara pasa a llamarse Rockardo.

La banda creadora del “Metal bizarro” se subirá al escenario de Foxy Live Bar el sábado a las 21.

Uno de los creadores de la banda asegura que la masividad llega porque hacen música para ellos y también le gusta a la gente: “Asspera surge espontáneamente y eso el lo más destacado del proyecto artístico, no lo hicimos por plata o por tratar de trascender. Surgió sin ninguna preparación artística obligada, al punto que tardamos seis años en sacar el disco porque lo hacíamos nosotros y para nuestros amigos”.

Cuando la historia comenzó (2001) internet era una ‘bicho raro’ para muchos y ellos lo vieron como la oportunidad de hacer conocer su arte: “Nosotros fuimos pioneros en subir nuestra música a una página web para que la gente pueda descargarla y era a cuentagotas porque no había internet banda ancha. Allá por el 2003 subíamos pedacitos de canciones porque la gente bajaba música con dial-up”.

En esta época la banda aprovecha eso de ser pioneros en subir cosas a la red y por eso no podían estar ausentes en las redes sociales: “Nos vamos aggiornando a cada momento, cuando arrancamos estaba el Fotolog y nos hicimos, cuando salió Facebook nos hicimos una FanPage (que hoy tiene más de 300 mil), apenas salió Instagram también y ahora estamos hasta en TikTok, aunque nos costó porque ya estamos grandes”.

También asegura que la gente elige lo genuino y no lo que le intentan imponer: “Ese combustible de genuinidad (sic) que le dimos y le aportamos a la banda hizo que eso se expanda. La gente no compra pescado podrido y por eso no le dan tanta bola a artistas que son inflados con publicidad o redes sociales, lo llamados caretas”.

También destacó la labor de otros artistas que hicieron o hacen algo similar a lo que hace Asspera: “Hay infinidad de artistas que hacen algo similar a nosotros, pero en otros ámbitos como Zambayonny o el Doctor Tangalanga, que hacía humor para hacer reír a un amigo que estaba en cama con cáncer”.

Uno de los motivos por los que Asspera se volvió un fenómeno masivo es porque buscan la oportunidad de hacer ruido y, por ejemplo, el regreso de Tan Biónica es una ventana: “Particularmente ahora estamos viviendo un momento de mucha exposición, nos saludan en la calle, nos piden fotos y autógrafos y a veces que pensamos que todo esto se dio porque nosotros hacemos música para nosotros y para divertirnos. Por ejemplo, nos enteramos que vuelve Tan Biónica y con Richard dijimos de hacerle un homenaje al Chanito por lo mal que la pasó. Nos ocupamos de hacer cosas para divertirnos y llamar la atención de la gente”.

Además de intentar hacerle un homenaje a Chano, la banda tiene un sueño que ve difícil de concretar: “Hicimos tantos covers con tantos artistas que ahora nos miramos y decimos ‘¿ahora con quién?’ y dijimos que soñamos hacer una colaboración con Lali Espósito porque la vemos re del palo, la vemos hermosa, genia, ídola y la amamos sin conocerla y sin que ella conozca a la banda. Creemos que tiene todo lo que tiene que tener una mujer para sentar cabeza en el metal bizarro de Asspera y romper con todos los moldes para siempre”.

Sobre colaboración con Cristian Castro, Rockardo contó una anécdota increíble: “Todas las colaboraciones con artistas de la talla de Miranda o Cristian Castro es porque les gusta lo que hacemos. Con Ale Sergi nos conocimos por Twitter y a los meses estábamos grabando juntos en Grandes Éxitos. Con el caso de Cristian fue algo muy gracioso porque Gabriela Sisti, nuestra jefa de prensa, lo conocía y le dijo que había una banda de heavy metal que quería hacer un tema suyo y Cristian le dijo ‘sí, pero que quiero que hagan algo como ésto’ y le mostró un cover que hicimos con Asspera de Luis Miguel. Así que nos juntamos con él y el propio Cristian nos dijo que si no hacíamos un video de esto éramos unos boludos”.

Este sábado la banda se presentará por cuarta vez y están a punto de agotar los tickets: “Es la cuarta vez que vamos a Mendoza y siempre nos trataron de la mejor manera. Nos sorprendimos las veces que fuimos y ahora estamos por agotar las entradas en el Foxy Live Bar”.