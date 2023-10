Así lucía Daddy Yankee antes de coronarse exponente del género urbano

Si se habla del género urbano y de grandes estrellas dentro de ese espacio, sin dudas Daddy Yankee es nombrado por más de diez personas. El puertorriqueño es uno de los más queridos y su retirno causó mucha conmoción en el mundo.

Antes y después de Daddy Yankee.

Hace más de veinte años que DY no para de estrenar canciones que siempre se vuelven grandes hits. En toda su carrera logró consolidarse con más de diez discos, pero entre ellos destacan los álbumes de estudio: No mercy, El Cangri.com, Barrio Fino, El cartel: The Big Boss, Mundial, Prestige y Leggendaddy.

Durante todos estos años, además ha recibido gran cantidad de premios que lo distinguieron por encima de la gran cantidad de artistas que hoy forman parte del género urbano. Entre ellos recibió el Premio Lo Nuestro a Artista del año en 2006, Antorcha de Oro y Plata en Viña del Mar en 2009 y muchos otros más.

La imagen de Daddy Yankee

Más allá de todo lo que refiere a la música y la producción musical que también fue parte de su vida, Daddy es un rostro inigualable en el mundo. Quienes lo siguen (y quienes no) destacan su gran calidez y su gigante sonrisa con la que logra ganar el corazón de cualquiera.

En una entrevista que dio hace pocos días, el artista expresó que nunca se realizó ningún tipo de cirugía estética ni nada parecido. Además, aclaró que su dentadura es 100% original y nunca la retocó con nada.

En otras ocasiones contó que es aficionado al deporte, pero sobre todo lo ha sido con el boxeo en los últimos meses. “La rutina de ejercicios que más disfruto”, confesó con mucho orgullo de poder mantenerse en forma gracias a esto.

Es verdad que, gracias a su elección de ropa holgada y su preferencia por el color negro (uno de sus principales estilos de vestimenta), apenas se le nota la diferencia en lo físico, pero en su rostro el paso del tiempo es más que notable.

Aunque esto quede claro, no se trata de signos de vejez ni nada por el estilo, sino puros cambios de looks. Definitivamente, al número uno del reggaeton no le salen canas ni arrugas pero si cambia su imagen artística.

