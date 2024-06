Así lo salvó Messi a Beto Casella en Miami: “Me hicieron poner sobre la pared...”

El conductor de televisión Beto Casella sorprendió a todos al revelar una insólita anécdota que vivió gracias a Lionel Messi en Miami.

Durante una entrevista en el programa de Sebastián Wainraich en El Trece, Casella narró cómo la intervención del astro del fútbol argentino lo salvó de un problema con la policía estadounidense.

Beto Casella, quien ha consolidado su fama con 19 temporadas exitosas de su ciclo “Bendita” en El Nueve, acudió como invitado al late night show de Wainraich, un espacio conocido por sus entrevistas descontracturadas con celebridades. Fue en este contexto que Casella se animó a compartir una historia que dejó a todos boquiabiertos.

“Me salvó en Miami Messi. Yo tuve problemas con la policía, una cosa llevó a la otra. Viste que (los policías) son bravos y yo, argentino, boludo, le dije ‘che, che, la manito eh’. Para qué. No es Haedo, ¿viste? Me hicieron poner sobre la pared y yo me seguí haciendo el bravo. Me hicieron sentar en el piso a esperar y yo digo ‘¿ahora me dicen que soy terrorista?’”, comenzó Casella su relato, generando risas y asombro entre los presentes.

Así fue que lo salvó Messi a Beto Casella

Casella explicó que el incidente se complicó rápidamente debido a su actitud desafiante hacia los oficiales. “Estaba ahí a la buena de Dios. Te lo juro por mi vieja a esto. Después se relajaron un poco y le digo ‘yo soy amigo de Messi’. Y les mostré un video donde jugué un partido con él”.

Según Casella, este simple acto de mostrar una prueba de su conexión con Messi fue suficiente para calmar la situación y ganarse la simpatía de los policías.

Beto Casella (Foto: Télam)

El hecho de que su nombre y una prueba de su amistad pudieran desactivar una situación potencialmente peligrosa en otro país habla del respeto y admiración que Messi genera en todas partes.

