Famoso periodista de Chile dijo que la Copa América 2024 está “armada” para Argentina y Messi

El periodista chileno Fernando Agustín Tapia quedó en el eje de la polémica por sus declaraciones sobre la Copa América 2024, donde la Roja cayó 1-0 ante Argentina por la fase de grupos. Aseguró que el torneo fue “armado” a favor de que la Albiceleste otra vez resulte campeón y que hay “pruebas empíricas”.

Qué dijo el periodista chileno Fernando Agustín Tapia sobre Argentina y la Copa América

Fernando Agustín Tapia sembró un fuerte debate en redes sociales al asegurar que la Conmebol organizó la Copa América con la intención de que sea otra vez campeona la Selección Argentina ya que, según él, la competición está “armada”.

“Las pruebas son empíricas: armaron una Copa América, que por primera vez en la historia de los torneos de esta magnitud, a todo evento, a lo más que Chile puede aspirar contra Argentina es encontrarse en semifinales, cuando en verdad debía ser en la final si ya compartiste el grupo. Y tiraron a los tres rivales deportivos directos del momento (Colombia, Uruguay y Brasil) para el otro lado”, dijo el miércoles en el programa “Pauta de juego” de Radio Pauta.

El comunicador chileno defendió tener razones para afirmar su hipótesis para beneficiar en el torneo continental a la Albiceleste y a Lionel Messi, particularmente.

“¿Dónde es la final? En Miami. ¿Dónde vive Messi? En Miami ¿Cuál es el negocio? Lo recalqué el otro día: siempre en las Copas Américas y en estos torneos parte el local. ¿Quién es el local? Estados Unidos. ¿Quién partió? Argentina. ¿Cuál es el negocio? ¡Obviamente!”, sostuvo el hombre.

“No es que yo esté especulando, José (Luis Villanueva, su compañero comentarista). Así como tú tienes tanto conocimiento futbolístico porque estuviste en la cancha, yo tengo 15 años en este tema y no tengo ninguna duda…”, declaró el periodista trasandino.

Tapia también se refirió a la derrota que sufrió Chile ante Argentina. Dijo que la selección de su país se vio perjudicada por un “robo hormiga” y que Conmebol no podía arriesgarse a una temprana eliminación de la Scaloneta.

Periodista chileno habló de "robo hormiga" porque no echaron a De Paul en el partido / AFA

“Yo esto lo llamo el robo hormiga. Que no expulsaran a Rodrigo De Paul es la típica de los árbitros: el robo hormiga. Porque no se pueden exponer a que este equipo no clasifique a segunda ronda porque está planificado que Argentina tiene que descansar el tercer partido del grupo, para llegar fresquito contra cualquier rival y evitar cualquier inconveniente”, sumó.

“Así se allana el camino, así se lleva de la mano a Argentina a la final. Así está armado. Perdónenme, pero yo desconfío. Si usted se quiere ilusionar con que Chile va a llegar a la final, o Venezuela, Ecuador, o México… no. Argentina es más equipo, sí, y hay que reconocerlo, pero si en el camino se encuentra alguna dificultad lo van a empujar”, concluyó.

