Scaloni mete cambios en la Selección Argentina: estos 11 jugarían contra Perú

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, insinuó que presentará un equipo alternativo para el próximo partido contra Perú en el cierre de la fase de grupos de la Copa América.

En una conferencia de prensa posterior al triunfo agónico sobre Chile, donde Argentina ganó 1-0 con un gol de Lautaro Martínez, Scaloni comentó: “En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”.

“Es posible que jueguen contra Perú, pero tenemos 10 jugadores en esa situación, tengo que hacer cuentas, ja. Lo lógico sería que sumen minutos porque son chicos que vienen aprendiendo un montón”, explicó Scaloni sobre los jóvenes talentos como Alejandro Garnacho y Valentín Carboni.

Alejandro Garnacho

Valentin Carboni, uno de los que podría sumar minutos ante Perú (AP)

Formación Alternativa

La inclusión de Alejandro Garnacho y Valentín Carboni es una de las grandes expectativas. Junto a ellos, es probable que Ángel Di María también tenga minutos, ya que fue titular en el primer partido y suplente en el segundo, jugando solo quince minutos. Falta saber el 9 que estará en el ataque: si es Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

En el mediocampo, Scaloni podría dar protagonismo a Exequiel Palacios y Guido Rodríguez, quienes aún no han jugado en esta Copa. Leandro Paredes, que no estuvo presente en el último partido, también es una opción para el fin de semana, aunque Enzo Fernández podría entrar en consideración.

Exequiel Palacios

Guido Rodríguez (Prensa AFA)

Cambios en la defensa

En la defensa, se espera que haya cuatro modificaciones. A pesar de las buenas actuaciones de Cristian Romero y Lisandro Martínez en el centro, y de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico en los laterales, Scaloni podría optar por Germán Pezzella y Nicolás Otamendi como centrales. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían ocupar los costados.

En cuanto al arquero, si Scaloni decide darle descanso a Emiliano “Dibu” Martínez, las opciones son Gerónimo Rulli y Franco Armani. Rulli, actual guardián del Ajax, parece tener ventaja sobre Armani.

¿Y Lionel Messi?

Lionel Messi, quien sufrió una molestia en su aductor derecho durante el partido, probablemente no será arriesgado en este encuentro. Aunque no se ha sometido a estudios debido a que no parece ser una lesión grave, es probable que Scaloni decida preservarlo para las fases siguientes.

Seguí Leyendo