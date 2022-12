Ariel Blasco sobre “Todo”, la nueva Comedia Municipal: “Es el texto más complejo que he montado”

Para Ariel Blasco, la Comedia Municipal Cristóbal Arnold es un espacio de celebración y una oportunidad para la escena mendocina de montar una gran producción, acompañada de un buen texto.

Y con la experiencia que lo acompañan, luego de dirigir “La felicidad” (2013, de Javier Daulte) y “Pequeños círculos” (2017, de William Prociuk), para la edición número dieciocho de la producción de la Municipalidad de Capital resultó seleccionado con “Todo”, obra escrita por Rafael Spregelburd, que estrena hoy en el teatro Quintanilla.

Tras las instancias de selección propias del certamen, la propuesta de Blasco y su equipo se quedó con el primer puesto y es la nueva producción que tendrá funciones durante diciembre y enero, en la sala del complejo Plaza Independencia.

“La dramaturgia de Spregelburd me encanta, me parece el dramaturgo más interesante e importante. Y a su vez siento que desde acá no se le presta la debida atención o tiene el mérito que se merece. Lo que sucede es que en esto de cuidar el espacio de la Comedia se le exige a la Municipalidad que mantenga la convocatoria todos los años. Pero me parece que desde nuestra parte hay que sostenerla con propuestas sólidas e interesantes. Para mí es una celebración este espacio, que nos desafíen un poco más”, sostiene Ariel Blasco, guionista y director, sobre la nueva posibilidad de dirigir la Comedia Municipal y la necesidad artística de sostener el espacio con propuestas diferentes.

La nueva Comedia Municipal Cristóbal Arnold estrena hoy, en el teatro Quintanilla.

Cuando el humor esconde una pregunta

“Todo” es una obra que se divide en tres cuadros, dejando una pregunta como punto de partida: ¿Por qué todo Estado deviene Burocracia? ¿Por qué todo arte deviene negocio? ¿Por qué toda religión deviene superstición?

En escena, unos burócratas deciden quemar su oficina, pero nunca comprenden muy bien por qué. Unos parientes se enfrentan salvajemente en Navidad por la conflictiva transformación de algunas de sus pertenencias en obras de arte. Y un bebé enfermo durante una tormenta desata todos los terrores ancestrales, inexplicables, que no caben en las palabras.

“El texto para mí lo tiene todo, un montón de ideas que nos interpelan. Pero por otro lado no reniega del humor, de la diversión, que eso es lo difícil, para que sea importante en sus ideas, pero a la vez que sea entretenido. Que ninguna de las dos patas, tanto el arte como el entretenimiento, queden desbalanceados. Y el desafío era no tocarle ni una coma, con una puesta a toda velocidad, porque por ahí pasa el texto. Costó mucho encontrarle el ritmo, pero una vez que llegamos a eso fue todo más fácil”, sostiene el director.

La veremos interpretada por Manuel García Migani, Pablo Ariel Díaz, Rodrigo Casavalle, Salomé Boustani y Tania Casciani, quienes pasaron por la instancia del casting y fueron seleccionados para protagonizar la comedia.

“A la mayoría de los actores los conozco y trabajé con ellos, salvo Pablo Díaz y con Salomé, quienes estuvieron trabajando en Buenos Aires. Y se conformó un elenco soñado para mí, se están potenciando mucho en los ensayos y estoy más que feliz con el elenco, teniendo otras posibilidades, pero me parece muy bueno el resultado que se logró en la instancia del casting, donde no es fácil elegir”, nos cuenta.

Manuel García Migani, Pablo Ariel Díaz, Rodrigo Casavalle, Salomé Boustani y Tania Casciani, protagonizan la obra dirigida por Ariel Blasco.

-Desde tu experiencia en la Comedia Municipal, ¿cuál es el desafío de este nuevo proyecto?

-Tengo algunas referencias de los trabajos anteriores, pero este texto es mucho más complejo. Como todo lo que escribe Rafael, es una delgada línea entre lo simple y lo complejo, y hace que para mí la obra sea más compleja. Encontrarle el tono, por dónde pasaba el humor, qué era lo importante de cada escena, fue lo más difícil de llevar. Porque el autor juega con eso, de que lo realmente importante está detrás y no se menciona. Cada una de esas cosas nos llevó su tiempo, y es el texto más complejo que he montado.

-¿Cómo lográs dividir los cuadros en la puesta escenográfica?

-Es una puesta realista, que es la teatralidad que más me gusta. La obra sucede en tres espacios distintos, por lo que fue tratar de encontrar tres dinámicas distintas a esos espacios. Con el desafío del poco tiempo que tenemos en escena de cambiar las cosas. Entonces buscamos tres puestas coloridas y reconocibles, que permitieran el cambio. Fue mucho trabajo de Andrés Guerci en escenografía. Es una escenografía simple, pero que a su vez sean diferentes para lograr los tres espacios, jugando con varios elementos.

-El estrenar en diciembre les da la posibilidad de hacer temporada de verano, ¿lo ves como una buena alternativa para el teatro mendocino?

-El proceso normalmente son dos meses de ensayo y dos meses de función. Está bueno, porque termina siendo una opción tener una propuesta grande en el verano. Ojalá funcione, es la primera vez que se hará, dado que se fue corriendo la fecha de estreno y no querían que el proyecto quedará para el año que viene. Pero si la experiencia funciona, está bueno repetirlo. Otro punto positivo es que al terminar el contrato con la Municipalidad, te dejan el proyecto para que luego sigas con funciones. Y eso es importante y lo tenemos que aprovechar, como sucedió con las obras anteriores.

La Ficha

“TODO”. 18° COMEDIA MUNICIPAL CRISTÓBAL ARNOLD

Funciones: hoy, a las 21.30 horas.

Repite viernes 16 y sábado 17, a las 21 horas. Y miércoles 21 y jueves 22, a las 21:30 horas.

Lugar: Teatro Quintanilla (plaza Independencia).

Entrada: $800 general; $600 estudiantes y jubilados. En Entradaweb.com.ar y boletería.

Obra para mayores de 14 años. Duración: 90 minutos.

Dirección: Ariel Blasco.

Asistencia de dirección y producción: Celeste Taroppio.

Elenco: Manuel García Migani, Pablo Ariel Díaz, Rodrigo Casavalle, Salomé Boustani y Tania Casciani.

Diseño escenográfico: Andrés Guerci.

Realización escenográfica: Andrés Guerci y Ernesto Rodríguez.

Iluminación: María José Delgado.

Vestuario: Celeste Taroppio.

Diseño Gráfico: Damián Olivera.

Tramoyista: Bruno Rubia.

Grabación de voces en off: Leo Martínez.

Producción general: Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.