Aquiles se hartó de Betular y lo denunció públicamente en Masterchef: “Tiene algo conmigo”

El jurado de Masterchef está más complicado que nunca y los participantes están aprendiendo, con dureza, el rigor de presentar platos que estén a la altura de esta competencia. La gala de beneficios y la lucha por las medallas ya dejó de ser un día más y, hoy, cada devolución buena cuenta un montón. El repechaje quedó en el pasado y el participante que se va, se va para siempre. Aquiles no tuvo una buena noche y apuntó contra Betular.

La consigna era hacer un plato saludable, equilibrado y sabroso. Jimena Barón, la invitada de la noche, inspiró a los jueces para este desafío. “La Cobra” es una gran cocinera y sus redes están llenas de fotos de platos deliciosos con receta incluida. Todo sano y natural.

Jimena Barón, invitada de lujo en Masterchef

Aquiles tomó una polémica decisión y optó por preparar carne al horno con puré de papas y ensalada, como guarnición. Si bien tenía proteína y verduras, no era lo que el jurado pidió y a la hora de la devolución, Aquiles no la pasó bien, a pesar de esta conforme con su propio plato.

El primero en hablar fue Damián Betular. “Es raro, un puré con cinco pedacitos de carne en el medio, con un salteado en un costado y una ensalada es más para los inicios de está competencia”, comenzó diciendo el jurado

“A esto le falta el ensamblado y cuando no hay unión, por más de que haya el mejor sabor, no está el plato”, concluyó Betular. Aquiles no quedó conforme con la devolución y se descargó en las entrevistas del backstage. “Yo creo que Damián tiene algo conmigo, nunca me dio una devolución positiva aunque el plato está buenísimo siempre le busca la quinta pata al gato”, confesó el cocinero amateur.

Donato tampoco quedó impactado con el plato. “Hay tres platos diferentes, hay mucho de todo, mucha información y no se cuán saludable puede ser”, le dijo el italiano.

El plato de Aquiles que no convenció al jurado en una noche de comida saludable

Por otro lado, German Martitegui, rescató la ensalada de Aquiles, pero liquidó el resto del plato. “Voy a un restaurante y me llega esto y digo quién es el loco que se le ocurrió mezclar todo esto y presentarlo de esta manera. No cierra”, dijo Martitegui. “Falta que pongas el postre ahí también” agregó el jurado sobre la cantidad de cosas que había en la presentación de Aquiles.

En general no hubo buenas devoluciones, pero como el jurado se ve en la obligación de entregar las medallas, María Sol y Estefanía fueron las beneficiadas sin haber convencido del todo al jurado.

