Acusando una traición interna, fue eliminada una nueva concursante en Survivor, Expedición Robinson

Luego de perder la competencia grupal por la inmunidad, el campamento Sur de Survivor: Expedición Robinson tuvo que pensar a quién expulsar. Comenzaron once y luego del Concejo Tribal, volverían a la isla con un compañero menos.

Antes de entrar al momento de nominaciones del programa de Telefe, se puso en juego el codiciado collar de salvación individual, que venía de ser ganado por Juan Pablo Goldi, previo a la reunión de tribu que terminó en la eliminación de Malvina.

Una integrante del equipo Sur fue eliminada.

Tras competir en grupos, Goldi, Samanta y Baltasar se impusieron para luego enfrentarse entre sí por la inmunidad individual. Poniendo su puntería y destreza en una competencia que requería que, tras tomar unas bordadoras, las tiren desde una distancia para engancharla entre unos troncos. El primero en sumar tres, triunfaba.

Teniendo una performance impecable frente a sus compañeros, fue el colectivo cordobés el que se impuso y de esta manera, logró ser por segunda vez consecutiva dentro de su tribu el salvado antes del Concejo Tribal.

Quién fue el nuevo eliminado de Survivor: Expedición Robinson

Una vez reunidos los once integrantes del equipo amarillo, Marley dio inició a las votaciones y uno por uno avanzaron hacía la urna para anotar el nombre de la persona que consideran que ya no suma en la supervivencia.

Previo a dar a conocer el veredicto del equipo Sur, el conductor consultó si alguien usaría el ídolo de inmunidad, que daba la posibilidad de anular todos los votos recibidos y Giselle alzó la voz para usar el suyo. No obstante, se trató de uno falso, creado por sus compañeros para engañarla.

Dada la situación, todo continuó como de costumbre y con 6 votos (Janet Duarte obtuvo 3 y Mauro los 2 restantes), la croupier de casino y sobreviviente de Cromañón fue eliminada, convirtiéndose en la séptima salida del reality (tercera dentro de su equipo detrás de Braian y Malvina).

De este modo, el plan de engañarla y votarla para que abandone la conviviencia, le salió a la perfección al campamento Sur, que ahora cuenta con diez participantes, dos más que el Norte.

“Me siento traicionada y no lo puedo creer esta joda del ídolo, tampoco tantos votos. Pensando que tenía el ídolo no lo iba a jugar” , pronuncio Giselle agregando una crítica a sus compañeros: “tejieron mucho por atrás y no supe nada, fui inocente, no sé, capaz no les gustó algo de mi personalidad”.