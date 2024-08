Flor de la V destrozó a Telefe por el comentario discriminatorio en Survivor: “Al canal de la ‘familia’...”

El regreso de “Survivor: Expedición Robinson” a la televisión argentina, bajo la conducción de Marley, genera un fuerte revuelo mediático.

El reality show de Telefe, que ni siquiera lleva un mes en el aire, se ha visto envuelto en una polémica de gran magnitud debido a los comentarios transfóbicos realizados por una de sus participantes, lo que provocó la enérgica reacción de Flor de la V, una destacada figura del colectivo LGBTQ+.

El conflicto estalló cuando Malvina Ramírez, participante del programa, hizo declaraciones ofensivas sobre la identidad de género de su compañera, Inés Lucero, durante un desafío en el mar.

“Los chicos decían ‘las chicas llevaban de a uno’. La chica que es trans, Inés, y bueno... es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, comentó Ramírez en un tono despectivo.

No contenta con eso, añadió: “Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente desataron una ola de críticas en redes sociales y en el ámbito del espectáculo.

El enojo de Flor de la V con Telefe y Survivor

Flor de la V, conductora de “Intrusos” en América TV, fue una de las primeras en alzar su voz, dirigiendo sus críticas no solo hacia Ramírez, sino principalmente hacia Telefe por permitir la emisión de tales declaraciones.

“Yo pongo el foco más sobre el canal y el programa que sobre ella”, afirmó la conductora, cuestionando la decisión de los editores de incluir esos comentarios en la emisión.

Flor de la V fue aún más contundente al señalar la responsabilidad de Telefe: “El canal lo podría haber evitado porque esto va grabado. Esto no es una opinión, es discriminación y un mensaje de odio”.

Su crítica no se detuvo ahí, ya que también puso en duda la justificación de la “libertad de expresión” que a menudo se utiliza para amparar declaraciones ofensivas. “Que después no digan ‘la gente se expresa como quiere’, eso no es libertad de expresión”, subrayó.

Además, Flor de la V expresó su decepción con Telefe, un canal que históricamente se ha autodenominado como “el canal de la familia” y que cuenta con conductoras y panelistas trans en su programación.

“Al canal de la familia, como se hizo llamar durante toda la vida, que tiene conductoras y panelistas trans, no le suma. No le aportaba absolutamente nada al programa un comentario como este que fue grabado hace un año”, sentenció.

Qué dijo Malvina Ramírez sobre sus dichos desafortunados en “Survivor”

Aunque Malvina Ramírez intentó disculparse por sus comentarios durante una transmisión en vivo en el streaming del canal, sus palabras no han logrado calmar del todo el malestar generado.

Entre lágrimas, Ramírez declaró: “Fue un fin de semana malísimo y me arruinó toda la experiencia que había tenido. Fue tan linda la experiencia de Survivor y arruinarla con un comentario horrible. Me sentí avergonzada y mala gente”.