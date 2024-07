Malvina rompió en llanto por la repercusión de su comentario transfóbico sobre Inés en Survivor: “Me arruinó”

Malvina Ramírez rompió en llanto en el stream de Survivor que conduce el ex Gran Hermano, Nacho Castañares, cuando se refirió a las repercusiones de sus comentarios transfóbicos sobre Inés. La mendocina pidió nuevamente disculpas públicas y aseguró que tuvo días difíciles luego de la polémica que se desató con sus dichos frente a cámara.

La última eliminada del reality de supervivencia aprovechó el espacio que tuvo durante su visita al canal de stream de Telefe para expresar su arrepentimiento sobre lo que dijo acerca de su compañera y aseguró que ella “no es así”.

“Hablando de meter la pata y de hablar tonteras, de equivocarme tan feo y de herir a tanta gente, este fin de semana fue malísimo”, arrancó la directora de escuela, razón por la que recibió aún más críticas por sus declaraciones sobre su compañera trans.

“Lamentablemente me arruinó toda la experiencia que había tenido...”, aseguró con la voz entrecortada y visiblemente arrepentida. “Fue tan linda la experiencia en Survivor y arruinarla con un comentario horrible, me dolió tanto. Me sentí tan avergonzada, tan mala gente y yo no soy eso”, dijo con lágrimas en los ojos.

Malvina se mostró arrepentida por sus declaraciones sobre Inés en Survivor

Luego, Malvina expresó que se sentía dolida porque asegura que ella no piensa así ni siente de esa manera. “Eso es lo que más me dolía, porque yo no pienso así, yo no siento eso, y dije algo que hirió a una compañera y hay muchas personas que se sienten identificadas como ella”, destacó.

“Realmente lo que más me dolió fue eso, que yo no soy así, porque si fuera así lo pelearía y seguiría discutiéndolo. Y lo traería y seguiría yendo al frente. Yo no soy así, yo te respeto y quiero que me respetes porque yo merezco también el mismo respeto”, agregó, aún compungida.

Malvina e Inés son rivales en "Survivor Expedición Robinson". (Captura)

Además, aclaró que se contactó con su compañera y le pidió disculpas en privado, pero aún así considera que no es suficiente. “Si me equivoqué pedí disculpas y ya. No sé cómo pedir disculpas porque me hace sentir realmente tan mal. Y me hace sentir mal porque he hecho sentir mal.

“A veces uno cree que lo más doloroso es el daño que te hacen y es más doloroso hacer daño. No sé cómo hay gente que lo hace y no se hace cargo y anda por la vida fresco. No lo entiendo”, cerró.