Actrices maduras: Belleza y talento que perdura en pantalla

En un año marcado por el paro de actores y de escritores de Hollywood que detuvo a gran parte de la industria del entretenimiento, las demoras de varios estrenos que se esperaban echaron luz sobre una gran pero sutil revelación: 2023 fue el año de las mujeres “maduras” en la pantalla.

Como todas esas extrañezas poco obvias que forman parte de un proceso de decantación lento pero firme, todo comenzó allá por enero con la entrega del Globo de Oro a la extraordinaria Jennifer Coolidge, quien había sido lo mejor que tuvo esa joyita de HBO (ahora Max), The White Lotus.

Coolidge, de 62 años y belleza fuera de la norma, recibía la estatuilla y exorcizaba un “Ahora me invitan a las fiestas”, poniendo de relieve cómo funciona el mundillo del espectáculo no solo a la hora del brindis, sino también simbólicamente.

Quentin (Tom Hollander) besa a Tanya (Jennifer Coolidge) antes de traicionarla. (HBO Max)

Porque sí, todavía sigue siendo muy fácil quedarse afuera de la fiesta (del entretenimiento) a esa edad y siendo mujer. Las actrices, como un bien de consumo perecedero, parecen llegar a una época en la que son retiradas o jubiladas de la escena. Ocurre simplemente a base de ignorarlas como protagonistas, de borrarlas de los guiones, como si no hubiera historias dignas de ser contadas con mujeres de más de 50 o 60 o 70 años, como si no hubiera un público que se pudiera identificar con ellas.

Coolidge trabajó además en Legalmente rubia, del 2001 y su secuela del 2003. En 2004 apareció en La nueva Cenicienta y al año siguiente prestó su voz en la película animada Robots. En 2006 participó en la película Encuentro con los Fockers, parodiando el papel de Barbra Streisand. En 2007 se estrenó Epic Movie, la primera película en la que tuvo un papel protagonista, donde representa el personaje de la Perra Blanca (La Bruja Blanca), de Gnarnia (Narnia), una sátira de la película Las crónicas de Narnia.

Meg Ryan: regreso con gloria

Coolidge tuvo un papel permanente en la serie de televisión de Joey (un spin off de Friends) como la agente de Joey. También actuó en un episodio de Friends en su última temporada como Amanda, una mujer sin tacto y desinhibida de quien Phoebe y Mónica intentan deshacerse.

También ha trabajado en El mundo según Jim, en la que representaba el papel de la hermana de Jim, en un episodio de Sex and the City y en la serie Frasier, y como la amiga de la esposa del personaje de Adam Sandler, llamada Janine, en la película Click. Entre 2012 y 2017 apareció en la serie de comedia 2 Broke Girls y tuvo una participación muy importante en la serie El Vigilante, con Naomi Watts.

Coolidge fue el comienzo, pero a lo largo de estos meses, sin orden de precisión, vimos a Meg Ryan (62) volver tras una década en la oscuridad con una comedia romántica que se estrenó hace poco en el cine, y haciéndoles pito catalán a los que le reclaman juventud eterna pero también se burlan de los retoques que se hace para verse más joven.

Emma Thompson en el filme "Buena suerte, Leo Grande" (foto: captura de pantalla)

What Happens Later es una comedia romántica escrita, dirigida y protagonizada por Meg Ryan, con Steven Dietz y Kirk Lynn como coautores, y con la actuación de David Duchovny, archifamoso actor de los 90 por su rol de Fox Mulder en la serie televisiva Expedientes Secretos X. Fue estrenada el 3 de noviembre de 2023, aunque aún no está en plataformas.

Ryan fue, y tal vez siga siendo, la reina de las comedias románticas. Su personaje en Tienes un e-mail, con Tom Hanks no hizo más que reafirmar la química de Sin sueño en Seattle, una de las más icónicas películas de este género.

Meryl Streep realmente luce irreconocible.

Emma Thompson (64), mientras, hizo un desnudo frontal en una película para Netflix en la que interpretaba a una señora anorgásmica en busca de un gigoló que la curara. Sin dudas, el personaje impactó en un público acostubrado a asociar la imagen de Thompson a mujeres empresarias, decididas y exitosas que -por supuesto- no hacen desnudos.

Meryl Streep (74) engalanó la pantalla chica con un romance veterano, representando a una actriz de poco éxito en Only murders in the building. Patricia Arquette (55), por su parte, encabeza el elenco de dos series de Apple TV. Sigourney Weaver (74) se puso a la cabeza de una miniserie sobre una matriarca australiana difícil en Las flores perdidas de Alice Hart. Y si hoy prende la tele, podrá ver a Jennifer Jason Lee (61) como otra espléndida matriarca malvada en la quinta temporada de Fargo.

Jodie Foster llega a la gala MOCA en el Museo de Arte Contemporáneo el 15 de abril de 2023, en Los Ángeles. Foster recibirá el Premio a la Excelencia Artística en la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre en Morelia, Michoacán. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

¿Será una racha? ¿La tendencia llegó para quedarse? Por lo pronto, 2024 nos da el primer vestigio de que esto podría ser una nueva disposición. En pocas semanas se estrenará la cuarta temporada de la serie True Detective, y adivine quién será la agente que se cargue encima lo siniestro (como cuando ganó el Oscar por El silencio de los inocentes, en 1992). Sí, señoras y señores, hablamos de Jodie Foster. El dato: la actriz tiene 61.

C.S. /LVI