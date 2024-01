A los 100 años falleció Glynis Johns, la actriz de “Mary Poppins”

La actriz británica Glynis Johns, reconocida por su papel en la película “Mary Poppins” (1964), falleció ayer en California a la edad de 100 años, según anunció su representante a los medios internacionales.

Mitch Clem, el representante de Johns, compartió en un comunicado reproducido por Variety: “Glynis trazó su camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por la actuación, impactando a millones de personas. Hoy es un día sombrío para Hollywood, no solo lamentamos la pérdida de nuestra querida Glynis, sino que también reflexionamos sobre el fin de la era dorada de Hollywood”.

Glynis Johns debutó en el cine en 1938, pero fue una década después cuando ganó reconocimiento al interpretar a una sirena en “Miranda”, un éxito que llevó a la secuela “Mad About Men” en 1954.

Su carrera teatral comenzó en Londres en 1935, destacándose en obras como “Peter Pan” en 1943 y haciendo su debut en Broadway en “Gertie” en 1952. Volvió a Broadway en 1956 para protagonizar “Major Barbara”, dirigida por Charles Laughton.

El momento clave en su carrera llegó con su participación en la adaptación cinematográfica de Disney de “Mary Poppins” en 1964, donde interpretó a la Sra. Winifred Banks. Aunque inicialmente pensó que sería la protagonista, su papel como la madre de los niños la llevó a interpretar “Sister Suffragette”, una canción escrita por los Sherman Brothers para explicar por qué el personaje estaba fuera de casa.

Después de “Mary Poppins”, Johns continuó cosechando éxitos, ganando un Tony por su papel en la producción original de Broadway de “A Little Night Music” de Stephen Sondheim, donde presentó la icónica canción “Send in the Clowns”. También recibió una nominación al Oscar por su papel en “Tres vidas errantes” en 1960.

A lo largo de su extensa carrera, participó en películas inglesas y estadounidenses, destacando en películas como “El árbitro” (1994) y “Mientras dormías” (1995). Su última aparición en pantalla fue en “Superstar” (1999), interpretando el papel de la abuela.