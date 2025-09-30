Santa Rosa tiene sede propia

Se ubica en la localidad de Las Catitas, en un predio en el que además, el SUTE proyecta el camping del departamento.

Este sábado 27 de septiembre el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) inauguró la sede de Santa Rosa en la localidad de Las Catitas. La ceremonia contó con la participación de cientos de trabajadores del departamento y del Gran Mendoza.

El sueño de la sede propia es un hecho en Santa Rosa: afiliados y afiliadas cuentan con un espacio amplio y cómodo, para realizar trámites administrativos y encontrarse. La nueva sede pone a disposición un salón para actividades de formación y recreación, además de oficinas y sala de reuniones.

Se ubica en la entrada del predio de una hectárea, en el cual se proyecta la construcción de un camping. Luego de esta inauguración, los cinco departamentos de la zona Este tienen su lugar propio.

La ceremonia fue festiva y concurrida y contó con la presencia del secretariado del SUTE y del departamento de Santa Rosa. Gustavo Correa, Secretario Gremial del sindicato, afirmó durante la inauguración:

“Pensamos en el SUTE, a partir de sus 18 departamentos, para que todos tengamos las mismas condiciones para formarnos, crecer y compartir con nuestras familias. Esta organización es capaz de llevar a cabo los sueños colectivos, fortaleciendo al sindicato”.