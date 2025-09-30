30 de septiembre de 2025 - 06:00

Santa Rosa tiene sede propia

Se ubica en la localidad de Las Catitas, en un predio en el que además, el SUTE proyecta el camping del departamento.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.04.40
WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.04.38
WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.04.45
WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.04.44
WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.04.43
WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.04.42
Por Redacción

Este sábado 27 de septiembre el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) inauguró la sede de Santa Rosa en la localidad de Las Catitas. La ceremonia contó con la participación de cientos de trabajadores del departamento y del Gran Mendoza.

Leé además

Un cadáver fue encontrado en un canal de riego en Santa Rosa

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Santa Rosa: investigan las causas del hecho

Por Enrique Pfaab
centro de dia en san rafael: el sute inaugura el primer tramo del proyecto

Centro de Día en San Rafael: el SUTE inaugura el primer tramo del proyecto

Por Redacción

El sueño de la sede propia es un hecho en Santa Rosa: afiliados y afiliadas cuentan con un espacio amplio y cómodo, para realizar trámites administrativos y encontrarse. La nueva sede pone a disposición un salón para actividades de formación y recreación, además de oficinas y sala de reuniones.

Se ubica en la entrada del predio de una hectárea, en el cual se proyecta la construcción de un camping. Luego de esta inauguración, los cinco departamentos de la zona Este tienen su lugar propio.

La ceremonia fue festiva y concurrida y contó con la presencia del secretariado del SUTE y del departamento de Santa Rosa. Gustavo Correa, Secretario Gremial del sindicato, afirmó durante la inauguración:

“Pensamos en el SUTE, a partir de sus 18 departamentos, para que todos tengamos las mismas condiciones para formarnos, crecer y compartir con nuestras familias. Esta organización es capaz de llevar a cabo los sueños colectivos, fortaleciendo al sindicato”.

“En un contexto que fomenta el individualismo, el encuentro y el abrazo son una forma de resistir”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

lavalle: irrigacion entrego maquinas y vehiculos a inspecciones de cauce

Lavalle: Irrigación entregó máquinas y vehículos a Inspecciones de Cauce

Por Redacción
irrigacion continuo en san rafael con la asistencia tecnica en riego agricola

Irrigación continuó en San Rafael con la Asistencia Técnica en Riego Agrícola

Por Redacción
cornejo y marinelli presentaron una millonaria compra de vehiculos con recursos propios de irrigacion.

Cornejo y Marinelli presentaron una millonaria compra de vehículos con recursos propios de Irrigación.

Por Redacción