29 de septiembre de 2025 - 20:23

Centro de Día en San Rafael: el SUTE inaugura el primer tramo del proyecto

En un trabajo conjunto con La Casa del Maestro, este sábado se inauguró la obra para jubilados y trabajadores activos

Por Redacción

Este sábado 27 de septiembre el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE) inauguró en San Rafael, el primer tramo de una obra, que incluye: un salón destinado al encuentro, la formación, la recreación y festejos de afiliados/as y sus familias. Comprende además, una pileta climatizada para hidroterapia, espacios para actividad física integral, fisioterapia y kinesiología.

Con una mirada federal, el SUTE amplía los espacios de participación y encuentro a toda la provincia de Mendoza, por lo que replica la iniciativa del Centro de Día —construido recientemente en la Ciudad— en el departamento de San Rafael. Asimismo se incluye a las comunidades de todo el Sur y el Valle de Uco, quienes también participaron de la ceremonia de inauguración.

El Centro de Día es un lugar destinado a la salud de jubilados y jubiladas, pero también piensa en trabajadores activos. Es un espacio común para el encuentro, la recreación, la formación y todas aquellas actividades que sean de interés para afiliados y afiliadas. Asimismo, abre sus puertas a la comunidad en general: escuelas, organizaciones sociales, comunitarias y culturales, entre otras.

El proyecto tiene lugar en el predio de la Casa del Maestro de San Rafael, un lugar amplio, cómodo y con mucha vegetación. De la ceremonia de inauguración del primer tramo participaron la Secretaria General, Carina Sedano, el Secretario Gremial, Gustavo Correa y los secretarios del departamento de San Rafael. También autoridades de la Asociación de Casa del Maestro, con quienes se articuló este proyecto. Asimismo, contó con la presencia del arquitecto que dirige la obra, quien mostró a los presentes el sueño del Centro de Día terminado.

Gustavo Correa afirmó durante la inauguración: “Creemos en esto, en el bienestar común, en el trabajo conjunto y en la construcción colectiva, creemos también en invertir recursos de los trabajadores, para los trabajadores”.

