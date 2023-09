Llega Mendoza Fashion Week 2023: todo lo que tenés que saber del desfile de moda más importante de la provincia

Como en las grandes capitales del mundo, y luego de una semana de presentaciones de grandes marcas en el Buenos Aires Fashion Week, la moda también es protagonista en Mendoza.

De la mano de Mendoza Shopping, reconocidas marcas del mall desfilarán en el MFW para lanzar la nueva colección primavera-verano 23/24 en una pasarela de vanguardia.

El exclusivo evento tendrá lugar en Cinépolis, en la planta alta del Shopping, y contará con una estética muy novedosa. Personalidades de las marcas y del centro comercial, reconocidos influencers y referentes de la moda mendocina serán testigos del encuentro.

Las marcas que este año desembarcan con su colección son Jazmín Chebar, Tucci, Portsaid, Ver, Pato Pampa, Silenzio, Eva Miller, Knauer, Bowen, Tascani, y los dos ganadores del Semillero edición 2022: Laureano Labriego y Danelo.

Tal como sucedió en el Trendy Week, al finalizar el desfile los invitados podrán dirigirse a cada uno de los locales de las marcas participantes a disfrutar de un cóctel exclusivo, con barras de tragos, música en vivo y descuentos especiales.

La producción integral del evento será realizada por Omar Escales. La producción de moda será tarea de María Eugenia Paolantonio y el make up y estilismo estará a cargo de Mucho Peluquería.

Mientras tanto, Hotel y Casino Cóndor de Los Andes Hotel, Diario Los Andes y Estilo, Get The Look, Mucho Peluquería acompañarán la propuesta como sponsors.

Para cerrar la fiesta de la moda y como novedad para recibir la primavera, Mendoza Shopping junto a la productora de Dj Fabu planifican un espectáculo que promete hacer vibrar la estación con música en vivo, cóctel y fashionistas. La cita, en modo sunset, será el 21 de septiembre, de 19 a 01 am en la playa subterránea del mall.

El evento es privado con venta de entradas, las cuales pueden obtenerse en www.showstickets.ar

Sobre el concurso Semillero MFW 2023

La octava edición del certamen que congregó a diseñadores emergentes de la provincia, se desarrolló bajo el lema “Chandal, el deporte nos inspira” e invitó a los participantes a trabajar en los aspectos deportivos de la moda.

En esta ocasión 40 diseñadores residentes en Mendoza -ya sea profesionales, estudiantes, autodidactas- presentaron vestuarios inéditos e innovadoras inspirados en la moda del deporte.

Luego de una minuciosa selección, sólo seis participantes resultaron finalistas, y dos marcas serán las ganadoras y responsables de mostrar sus colecciones el próximo año en la pasarela del Mendoza Fashion Week.

La final se desarrollará el martes 19 de septiembre, a las 17 en el Sport Club, ubicado en el Mendoza Shopping; y se concretará bajo la supervisión de un jurado especializado, conformado por profesionales creativos de renombre como el artista plástico Sergio Roggerone, la diseñadora de la marca Alfonsina Dinamita y Estela Fernández; entre otros.

Las marcas finalistas son: Bursak x Alquimia (enfocada en el deporte del tenis); Loyalti (escalada y highline); Martina Tibaldi (remo); Stilolab (kitesurf), Vartolla (fisicoculturismo); y Givama (motocross). Cada una de ellas tuvo la posibilidad de elegir un determinado deporte como inspiración.

La consigna fue pensada en “modo fitness”, debido al evidente aumento de las actividades saludables. Hoy, el ejercicio es tendencia y cada vez está más instalado en la industria de la moda. Las distintas disciplinas, competencias, clubes, torneos y hasta la autosuperación, nos invitan a compartir nuevas experiencias y trasladarlas al mundo de lo estético para comunicar las distintas maneras de vivir el deporte.

La agenda completa de MFW 2023