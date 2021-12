Este 31 de diciembre, gratis con tu diario, el calendario 2022 con la obra de la pintora Florencia Aise

Dialogamos con la joven pintora Florencia Aise, quien con 37 años ya tiene un nombre ganado en el mundo del arte mendocino y también a nivel nacional.

-¿Cómo despertó tu pasión por la pintura?

-Es algo innato que creo que traigo en la sangre. Cuando era chica tuve la oportunidad de visitar muchos museos gracias a mis padres, y era esa nena “distinta” que se volvía loca con las pinturas… Toda la vida pinté, y en los viajes llevaba mi mochilita con mis lápices, algo que sigo haciendo hasta hoy.

-¿Quiénes fueron los maestros fundamentales en tu formación?

-En primer lugar mis padres, que me impulsaron siempre. Y después ir conociendo, siempre fui muy inquieta, quería investigar y saber más. ¡Cuando no estoy aprendiendo me aburro!. Desde mis inicios admiré mucho a los españoles: Goya, Sorolla… Y en Mendoza desde chica admiré mucho al maestro Antonio Sarelli, a quien pude conocer en su estudio; también a Osvaldo Chiavazza. Es muy loco para mí que hoy ambos me digan “colega”. También me influenció mucho Mario Delhez, a quien conocí durante mi carrera de diseño gráfico, así como Sergio Roggerone, con quien trabajé en mi adolescencia y me influenció muchísimo.

La destacada artista plástica Florencia Aise.

-¿Cómo definirías hoy por hoy tu estilo?

-Sin dudas estoy volcada al hiperrealismo. A veces también hago collage. No sé si algún día cambiaré de estilo, es probable, pero por ahora no lo sé.

-¿Es difícil hacer arte desde Mendoza y trascender al país y al mundo?

-Creo que si uno quiere se puede, sea lo que sea. Yo amo el arte y quiero trascender, vivo de esto y también es una necesidad para mí. En mi caso no siento que haya sido difícil, mi primera muestra a los 20 años fue exitosa. Siento que me va muy bien acá y no aplica en mi caso lo de no ser profeta en tu tierra. Tengo muchos compradores, coleccionistas y seguidores afortunadamente. Sí me costó llegar a Buenos Aires, porque cuesta que nos den espacio a los del interior.

-¿Cómo se relaciona tu arte con el mundo del vino, que también está ligado a tu familia?

-Sí, tuve dos abuelos bodegueros y por eso mi arte se relaciona con el vino, amo mi provincia y creo que es fundamental mostrarla al mundo. Mi línea curatorial en el arte es la maternidad, y la uva la pinto como si fuera madre; madre de vinos, madre de historias…

La obra elegida para ilustrar el calendario de este año.

-¿Cómo surgió la idea de incorporar una de tus obras al calendario 2022 de Los Andes?

-Me convocaron desde el Diario para participar de este proyecto, y les envié las obras que me parecía que podían ser más apropiadas. La elegida fue el Malbec, la uva que nos caracteriza, que es una obra muy colorida.

-Contános cuáles son tus próximos proyectos para el año que se viene

-Hay muchos proyectos en el exterior sobre todo, pero están en “stand by” a la espera de ver qué sucede con el tema de la pandemia. Pretendo volver a exponer en ferias, en Buenos Aires, está la tapa de un libro, marcas de ropa, hay mucho por hacer.

