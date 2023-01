¿Cómo hacer rendir tus pesos y ganarle al plazo fijo sin ser un experto?

El CEO de la billetera virtual Ohana, Fernando Galante, brindó una entrevista en la que responde con claridad de qué se trata esta opción para invertir de manera inteligente en medio de una economía compleja jaqueada por la inflación.

En la entrevista, Galante detalla los beneficios de operar con Ohana y aclara todas las dudas que se le podrían presentar a un inversor principiante.

-¿Qué es Ohana inversiones y cómo puede ayudarnos a cuidar nuestros ahorros en el 2023?

Ohana es una billetera virtual desde donde podés invertir tus pesos en carteras recomendadas por nuestros expertos. La persona usuaria solo tiene que elegir la cartera que mejor se adapta a su perfil (conservadora, moderada o agresiva) y definir el monto a invertir, nosotros hacemos el resto. Dicho de forma sencilla, manejamos la plata de nuestros usuarios para que ellos simplemente inviertan en piloto automático.

-¿Qué ventajas tienen las carteras recomendadas frente a las alternativas tradicionales como FCI (Fondo Común de Inversión), Plazo Fijo o Dólar?

La principal ventaja es mayor rentabilidad y administración activa, esto quiere decir que nuestros expertos están permanentemente buscando posibilidades para maximizar la rentabilidad de la cartera. Los FCI (Fondos Comunes de Inversión) son pasivos, es decir que si en determinado momento te conviene comprar dólares o cambiar la estrategia, los fondos no van a hacer nada en ese sentido. Por otro lado, nuestros expertos evalúan constantemente la administración del riesgo y toman acción para proteger de los retornos logrados.

-¿Cuál fue la mejor opción para cuidar los pesos en el 2022?

Primero y principal la mejor opción como siempre fue no quedarse quieto. Vivimos en un mundo donde no sólo la inflación del peso es demencial, sino que también hay inflación en otras monedas como el dólar, por lo que no invertir es perder poder adquisitivo. Ahora yendo a las opciones nuestras carteras recomendadas tuvieron excelentes resultados. Podemos decir que al 30/11/2022 nuestra cartera conservadora tiene una rentabilidad acumulada en el 2022 del 62,89%, la moderada del 111,80% y la agresiva del 155,76%. Las tres opciones han sido convenientes frente a las alternativas tradicionales como plazo fijo, dólar o FCI este año.

-¿Hay algún mínimo para empezar a invertir?

Sí, en la cartera conservadora el mínimo es de $1.000, en la moderada es de $50.000 y en la agresiva $100.000. Esto es porque cada cartera recomendada está compuesta por instrumentos de inversión seleccionados por nuestros expertos, pero estamos trabajando activamente para reducir esos mínimos y así poder llegar a más y más inversores en el corto plazo.

-¿En cuánto tiempo puedo disponer de mi dinero una vez invertido?

En un máximo de 48 hs hábiles vas a tener tu saldo disponible para transferir y operar libremente desde la billetera. ¿Dónde puedo pedir ayuda para que me asistan en el proceso? Actualmente podés hablar a través de Whatsapp con un asesor de inversiones (+54 9 2613 40-4293) ó con el equipo de soporte de la app (+54 9 117 601-4715).

La billetera virtual Ohana brinda un asesoramiento de expertos

-¿Qué rol cumple CHIMPAY SA en la alianza?

Siendo que hemos visto tantas estafas y mentiras en el mundo de las inversiones últimamente, invertir a través de un agente regulador es clave. Y al mismo tiempo si hablamos de administración activa, lo más importante es “quién” hace la gestión de observar el mercado, tomar decisiones y ejecutar esas acciones. Como también que tenga trayectoria. Por este motivo para nosotros es tan importante contar con CHIMPAY SA, Agente Asesor Global de Inversión bajo la matrícula 535 de la Comisión Nacional de Valores, entidad encargada de proteger y regular la oferta pública de inversiones en Argentina. Y siendo una empresa que tiene más de 15 años de experiencia y cuenta con profesionales con una vida dedicada a administrar inversiones tanto para personas como empresas.

-¿Qué más puedo hacer con Ohana?

Ohana tiene también las funcionalidades ya conocidas de una billetera virtual. Es decir que además de invertir, podés enviar y recibir dinero, realizar pagos y cobros con QR, pagar impuestos y servicios, recargar la SUBE y el celular, beneficios en más de 1.000 marcas en todo el país, entre otras opciones. Al final del día la propuesta es que desde la app hagas rendir tus pesos con la recomendación y administración de nuestros expertos, y además puedas realizar tus transacciones del día a día. Queremos simplificar la vida de nuestros usuarios.