Sobre el trámite de fe de vida

Quiero advertir sobre un acto que bien podría tratarse de discriminación y que se está evidenciando a partir de la resolución de que los jubilados no necesitaremos hacer más la fe de vida. Un banco privado sí las va a pedir, a partir de los que tenemos más de 74 años. Destaco que, según informaciones dadas por las autoridades pertinentes, no se pide más ese requisito excepto (y no sé por qué) el Banco arriba mencionado, que si la solicitará.

En mi caso, no tengo inconveniente, porque cobro con la huella digital y me valgo por mis propios medios. Pero no todos pueden ir a dar la fe de vida.

Si alguien fallece, supongo que, entre el Registro Civil y la Anses, debe haber comunicación de una baja, si eso lamentablemente pasara.

Por tal motivo, solicito a ese banco revea esta situación, que no es para nada agradable y denigra a mucha gente y tome el ejemplo de otras Instituciones que no limitan la edad.