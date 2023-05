¡Qué estupor! A mis años que son varios no puedo creer lo que leo día a día en los diarios y escucho en distintos medios de comunicación.

Argentina está destruida por las pésimas gestiones de políticos corruptos e ineptos.

Señores, no tienen vergüenza.

La pobreza ingresó a nuestros hogares y está instalada hace años, cada vez más niños desnutridos, jubilados que no les alcanza para comer y comprar sus medicamentos, adolescentes que han hecho del robo su estilo de vida, padres y madres que no pueden alimentar a sus familias porque sus magros ingresos no alcanzan para llevar a sus hogares la comida diaria y así sigue la lista.

Tenemos por culpa de ustedes una vida miserable, nos han destruido la esperanza.

Y no veo una luz en el horizonte, porque ustedes que todavía no terminan los mandatos para los que fueron elegidos por el pueblo, ahora están ocupados en pensar en que silla se van a sentar o a que nuevo cargo se van a postular.

Basta con observar los medios de comunicación: intendentes que dejan el cargo se postulan para senadores, diputados, concejales.

Senadores y diputados para gobernadores e intendentes y así sigue la lista con otros que se fueron y pretenden volver si no consiguen un cargo están en la lista de asesores.

Recorren los medios de comunicación pregonando promesas que nunca cumplen mientras el pueblo se desangra.

No sean tan despiadados terminen los mandatos para los que fueron elegidos, que no han sido nada buenos, a las pruebas me remito, váyanse a sus casas y hagan un mea culpa.

Esa es la no vergüenza de los sin vergüenza.