Del spoiler a otras formas de ruinas

La nota “Las manos en el arte”, Los Andes, sección Estilo, del 23 de diciembre de 2023.

Refiriéndose al David de Miguel Ángel dice que la mano es un spoiler de su victoria sobre Goliat.

Con mucha ayuda familiar entendí que el uso actual del término, que significa arruinador, derivado de spoil: arruinar, robar, saquear, entre muchas otras acepciones, se refiere al que se anticipa, y te cuenta el final de la película. Es decir, te arruina o echa a perder tu gusto.

Como sea, lo más interesante de esta indagación fue conocer otras acepciones de spoil en el inglés norteamericano. Cito: pl. gajes o beneficios de un empleo público. s. system, (pol.) sistema de premiar servicios de partidos con empleos públicos. (Appleton New Cuyás Dictionary).

Volviendo al comienzo, me temo que el uso del sustantivo spoiler en el artículo de referencia no es pertinente. O yo no lo he entendido.

Preferiría el castellano prenunciar o anticipar.

* La autora es docente universitaria jubilada.

